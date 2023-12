Berleburg: Übernahme von Urologie-Praxis Bukowski geregelt

Bad Berleburg Facharztpraxis bleibt in Bad Berleburg erhalten. Besondere Konstellation für Mediziner und MVZ des Kreisklinikums Siegen.

Es ist offiziell – zum 1. Januar 2024 wird das dem Klinikum Siegen zugehörige Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) „MedCenter“ den Kassensitz der Facharztpraxis für Urologie von Jaroslaw Bukowski in Bad Berleburg übernehmen. Das berichten beide in einer gemeinsamen Erklärung.

Ich bin sehr froh darüber, dass auch weiterhin die urologische Versorgung der Patientinnen und Patienten in unserer Region auf hohem Niveau sichergestellt ist. Jaroslaw Bukowski - Bisheriger Praxisinhaber

Bereits seit längerer Zeit war Jaroslaw Bukowski, der bisherige Praxisinhaber und Facharzt für Urologie, auf der Suche nach einem passenden Nachfolger und freut sich daher umso mehr, dass die Zukunft seiner Praxis nun langfristig gesichert ist: „Ich bin sehr froh darüber, dass auch weiterhin die urologische Versorgung der Patientinnen und Patienten in unserer Region auf hohem Niveau sichergestellt ist“, erklärt Bukowski. Dies sei gerade im ländlichen Raum zunehmend eine besondere Herausforderung.

Mehr zum Thema

Trotz Übernahme wird sich für die Patientinnen und Patienten der Praxis nichts ändern. So wird Jaroslaw Bukowski mindestens für die nächsten Jahre weiterhin in der Praxis als Facharzt in Vollzeit tätig sein. Und auch die weiteren Kolleginnen des Teams bleiben der Praxis in der Ederstaße 15 erhalten. „Wir freuen uns sehr, weiterhin wie gewohnt für unsere Patientinnen und Patienten da sein zu können“, so Bukowski.

Das MVZ des Kreisklinikums Siegen Die MedCenter GmbH umfasst neben der neuen Praxis für Urologie eine Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Siegener Oberstadt und Praxen für Kardiologie, für Orthopädie sowie für Neurologie und Psychiatrie am Standort in Weidenau. Zum MedCenter II gehören Praxen für Allgemeinmedizin, von der sich eine Praxis direkt im Hauptgebäude des Klinikums befindet sowie eine weitere Praxis an der Koblenzer Straße in Siegen.

Zum Leistungsspektrum der Praxis gehören neben der urologischen Grundversorgung auch spezielle urologische Untersuchungen und Therapien wie unter anderem besondere Labordiagnostiken, invasive Untersuchungen wie z.B. Blasenspiegelungen, ambulante Operationen sowie die Tumornachsorge oder intravasale Bisphosphonattherapien.

Zusätzliches Angebot für das MVZ

Daniel Feige, Kaufmännischer Leiter des MedCenters, freut sich ebenfalls über die reibungslose Übernahme der neuen Praxis: „Uns ist es besonders wichtig, auch im ländlichen Raum Verantwortung für die medizinische Versorgung der Bevölkerung zu übernehmen“, erklärt Feige. Mit diesem gemeinsamen Ziel vor Augen sei man sich schnell mit Jaroslaw Bukowski bezüglich einer Übernahme einig geworden und sei nun stolz, dass das MedCenter sein medizinisches Spektrum erneut um einen zusätzlichen Fachbereich erweitern kann. „So schaffen wir neben dem stationären Bereich im Klinikum Siegen auch für den ambulanten Sektor eine sichere Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten und können dort ebenfalls eine hochprofessionelle Medizin leisten“, ergänzt Feige weiter.

Die MedCenter GmbH umfasst neben der neuen Praxis für Urologie eine Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Siegener Oberstadt und Praxen für Kardiologie, für Orthopädie sowie für Neurologie und Psychiatrie am Standort in Weidenau. Zum MedCenter II gehören Praxen für Allgemeinmedizin, von der sich eine In Trägerschaft des Kreises Siegen-Wittgenstein Kreisklinikum Siegen GmbH Praxis direkt im Hauptgebäude des Klinikums befindet sowie eine weitere Praxis an der Koblenzer Straße in Siegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein