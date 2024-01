Berleburg: Vermehrt Hundekot auf den Straßen und Gehwegen

Bad Berleburg Die Stadt Bad Berleburg appelliert an Hundehalter, den Kot ihrer Vierbeiner ordnungsgemäß zu entsorgen.

Es ist ein Appell an alle Hundebesitzerinnen und -besitzer: Zuletzt ist in Bad Berleburg wieder vermehrt Hundekot auf Straßen und Gehwegen liegen geblieben. Insbesondere in der Schloßstraße sind nach Meldungen an die Stadt Bad Berleburg zuletzt wieder einige Verunreinigungen liegen geblieben, wie die Stadt nun in einer Pressemitteilung berichtet. Sie weist daher darauf hin, dass die ordnungsgemäße Entsorgung durch die Benutzung von Kotbeuteln in den entsprechenden Mülleimern erforderlich ist.

An vielen Standorten im Stadtgebiet finden sich zudem Hundetoiletten. Diese enthalten einen Tütenspender sowie einen Abfalleimer, in denen die Tüten sofort entsorgt werden können. Denn: „Der Hundekot ist nicht nur ein Ärgernis, sondern gerade auch für andere Hunde selbst nicht ungefährlich. Herumliegender Hundekot kann Krankheitserreger enthalten, an denen sich die Tiere anstecken können“, heißt es. Die Stadt Bad Berleburg appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Hundebesitzerinnen und -besitzer, den Kot zu entfernen.

