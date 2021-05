Berleburg: Was haben Wetter und Digitalisierung gemeinsam

Die Wetterstation in Schwarzenau ist ab sofort in Betrieb – und ein Beleg dafür, wie groß das Potenzial der Digitalisierung ist.

Bad Berleburg. Die Wetterstation in Schwarzenau ist Teil des Projektes „Willkommenskultur 4.0“. Ziel des Projektes ist die digitale Aufwertung.

Digitale Ortsmitten haben viele Facetten. Mitunter braucht es einen genauen Blick, um diese zu erkennen. Der Gemeinschaftsverein „Wir in Schwarzenau“ betreibt nun im Rahmen des städtischen Projektes „Willkommenskultur 4.0“ eine Webcam und eine Wetterstation, die das Wetter auf mehreren Ebenen buchstäblich erlebbar macht. „Uns ist es wichtig Digitalisierung greifbar zu machen. Das gelingt uns mit dem Einsatz von Technologien und Geräten, die bei den Bedarfen der Dorfgemeinschaften ansetzen“, erklärte Colette Siebert. Die Stabsabteilungsleiterin Regionalentwicklung der Stadt Bad Berleburg nahm die Station jetzt gemeinsam mit dem Verein sowie mit Meinolf und Julian Pape vom Wetterportal Wittgenstein in Betrieb in Schwarzenau in Betrieb. „Es ging darum zu zeigen, was durch Digitalisierung möglich ist. Digitalisierung bedeutet nicht nur schnelles Internet und die neueste Hardware, sondern eben auch das Nutzbarmachen von Daten und Inhalten“, betonte Colette Siebert. Dass dies gelungen ist, daran wiederum ließ Sascha Gernand vom Gemeinschaftsverein keine Zweifel. „Da passiert mit den Daten eine Menge im Hintergrund. Das ist ein Prozess, in dem es viele verschiedene Schnittstellen gibt. Es gelingt uns damit, Daten für viele verschiedene Nutzergruppen erlebbar zu machen“, berichtete der Schwarzenauer mit Blick auf die Wetterstation mit Webcam. Sämtliche Daten sind jederzeit unter www.schwarzenau-online.de im Internet abrufbar – egal ob Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Solarstrahlung oder Luftdruck, die Wetterdaten von Schwarzenau werden durch die Station und vielmehr noch durch die Bereitstellung der gewonnenen Daten verständlich.

Davon wiederum profitieren etwa Landwirte, die für ihre Arbeit auf die Daten zurückgreifen können. Davon profitiert aber auch die AWo-Kita in Schwarzenau. „Die Kinder merken, dass sich das Wetter ändert“, erklärte Sascha Gernand mit Blick auf den Lerneffekt, den erst der Einsatz moderner Technologien ermöglicht. Innerhalb der Tagesgruppe können die Kinder das Wetter auf einem Bildschirm beobachten und gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern besprechen. Zudem ist im Schwarzenauer Dorfladen ein entsprechendes Display installiert, damit Kundinnen und Kunden sich jederzeit über die Daten der Wetterstation informieren können. „Das Interesse an den Daten der Wetterstation im Ort ist groß, da schaut das Dorf drauf“, wusste Sascha Gernand. Damit die Station Daten und Bilder übermitteln kann, ist sie mit dem WLAN-Router der Freiwilligen Feuerwehr in Schwarzenau gekoppelt – auf diese Weise übermittelt das Gerät die Daten quasi an jeden Ort der Welt. Somit können die Daten beispielsweise auch in dem zukünftigen Stadtportal ausgespielt werden oder für weitere smarte Ideen genutzt werden.

INFOBOX:

Die Wetterstation in Schwarzenau ist Teil des Projektes „Willkommenskultur 4.0“. Ziel des Projektes ist es, in analogen Räumen Mehrwerte und Lösungen durch digitale Aufwertung zu schaffen. Die entsprechenden Projekte sind dabei das Ergebnis eines individuell ermittelten Bedarfs der Dorfgemeinschaft. Grundlegend für alle digitalen Anwendungen ist es, dass sie Informationen nutzerorientiert und für ein breites Publikum bereitstellen, eine zielgruppengerechte Ansprache ermöglichen und einen barrierefreien Zugang bieten – für (Neu-)Bürger und Gäste. Ganz nebenbei werden so durch die Nutzung der Anwedungen digitale Kompetenzen aufgebaut. Vor dem Hintergrund dieses integrativen Gesamtkonzeptes hat die Stadt Bad Berleburg neben der Wetterstation in Schwarzenau bereits zahlreiche Projekte angestoßen oder sogar bereits umgesetzt. So werden perspektivisch verschiedene Indoor- und Outdoorbildschirme beispielsweise die Möglichkeit zum Zugang zum mehrsprachigen Stadtportal mit all seinen Möglichkeiten bieten, oder zur Durchführung von Schulungen und Veranstaltungen zum Einsatz kommen. Tablets haben das Potenzial für Schulungen für interessierte Seniorinnen und Senioren. Und Laptop, Beamer und Drucker werten Treffpunkte einer Dorfgemeinschaft auf und unterstützen die Vereinsarbeit.

Bildunterschrift:

Foto PM Wetterstation: Die Wetterstation in Schwarzenau ist ab sofort in Betrieb – und ein Beleg dafür, wie groß das Potenzial der Digitalisierung ist. Foto: privat

Täglich wissen, was in Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den WP-Wittgenstein-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein