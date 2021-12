Berleburger CDU stiftet Apfelbaum für Spielplatz Sengelsberg

Ersparnisse aus dem Verzicht auf Werbe-Plakatierungen zur Kommunalwahl ermöglichen den Bad Berleburger Christdemokraten die Spende.

Bad Berleburg. Der CDU-Stadtverband Bad Berleburg verzichtete im vergangenen Jahr zur Kommunalwahl komplett auf Werbe-Plakatierungen. Dieser Aktion schlossen sich die Kreistagskandidaten Ursula Belz und Georg Freitag an. Stattdessen hat die Partei über die sozialen Medien, gedruckte Medien, sowie Rundfunk und Fernsehen geworben. „Hintergedanke dabei war, dem Klimawandel aktiv entgegenzutreten“, so Stadtverbandsvorsitzender Georg Freitag. Der Verzicht auf Plakatwerbung sei Neuland für die CDU gewesen, habe sich aber gelohnt. Ortsvorsteherin Ursula Belz erläuterte, dass die eingesparten Mittel nun einem wichtigen Teil der Gesellschaft zugute kommen sollen: Kinder sind unsere Zukunft – sagte sich der Stadtverband – und entschloss sich, einen Baum zu pflanzen.

Nicht nur Schattenspender und Früchteträger

Die Verantwortlichen einigten sich auf einen Apfelbaum, der seinen Platz bereits auf dem Kinderspielplatz am Sengelsberg gefunden hat. Mitarbeiter des Baubetriebshofes pflanzten ihn vor geraumer Zeit. „Der Apfelbaum hat ja nicht nur die Funktion der Schattenspende und des Früchtetragens, sondern auch Symbolcharakter, wenn ich an das Martin-Luther-Zitat denke. Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen“, so die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach.

Sie weiß, dass die Pandemie den Kindern viel abverlangt, daher gebe es nichts Sinnvolleres, als den Kleinen die Möglichkeit zum Spielen draußen zu geben. In diesem Zusammenhang drückte die Politikerin allen, die so kraftvoll gegen die Pandemie arbeiten in medizinischen und pharmazeutischen Berufen, ihren Dank aus.

CDU-Fraktionschef weiter auf eingeschlagenem Werbe-Weg

Bad Berleburgs CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Schneider kündigte an, weiterhin diesen Werbe-Weg zu gehen. „Was zunächst auf Unverständnis stieß, ist doch für uns bei der Kommunalwahl 2020 ein Erfolg geworden.“

