Berleburger Chefärztin bei Bettina Böttinger im TV

Dr. med. Julia Nonn ist eine der Experten und will das Tabu-Thema Depression anpacken.

Köln/Bad Berleburg.Dr. med. Julia Nonn, leitende Ärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik Wittgenstein (Ev. Johanneswerk) in Bad Berleburg wird am Freitag, 10. September 2021, ab 22 Uhr als Gast in der WDR-Sendung „Kölner Treff“ mit Bettina Böttinger zu sehen sein.

Teresa Enke ist auch zu Gast

Das Schwerpunktthema der Sendung, die am 1. September in Köln aufgezeichnet wurde, heißt „Leben mit Depressionen“. Böttinger begrüßt neben Dr. Nonn die Vorsitzende der Robert-Enke-Stiftung, Teresa Enke, die Politologin Gesine Schwan, den Musiker und Autor Rocko Schamoni, Fitnesstrainer Fabian Nießl, Sozialpädagogen und Rapper David Mayonga sowie die Psychologin Elisabeth Raffauf. Alle Teilnehmer der Talkrunde haben auf unterschiedliche Weise Berührungspunkte mit dem Titelthema der Sendung– Dr. Nonn, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, behandelt in der Klinik Wittgenstein täglich Menschen, die an Depressionen erkrankt sind.

Schwere Krankheit ist behandelbar

Ihre Erfahrung zeigt, dass die Depressionen immer noch ein gesellschaftliches Tabu darstellen. Die leitende Ärztin möchte dazu ermutigen, dieses Tabu zu durchbrechen, und sich professionelle Hilfe und Unterstützung zu suchen. Obwohl Depressionen eine schwere Erkrankung darstellen, sind diese gut behandelbar. Dr. Julia Nonn arbeitet seit dem 1. April in der Klinik Wittgenstein. Vorher war sie in der LVR Klinik Bonn tätig, wo sie zuletzt als Oberärztin an der Entwicklung moderner Behandlungskonzepte für psychisch erkrankte Menschen mitgearbeitet hat.

