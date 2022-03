Berleburger Chor organisiert Benefiz-Konzert für den Frieden

Bad Berleburg. Veranstalter ist „Singsation“, der Popchor der Musikschule Wittgenstein. Wer sonst noch so mitmacht, verraten Chorleiter und Vorsitzender.

„Für Frieden! Benefiz für die Ukraine“ – so heißt ein Kulturabend mit mehreren Bad Berleburger Chören, der am Sonntag, 13. März, ab 19 Uhr im Bad Berleburger Bürgerhaus am Markt stattfindet. Organisator ist „Singsation“, der Popchor der Musikschule Wittgenstein: Er bittet alle Gäste, die kommen wollen, um eine Spende für die Ukraine. Erwarten dürfen die Zuhörer aber nicht nur klassischen Volkslied-Gesang, sondern auch Pop und Jazz. Außerdem mischt der beliebte Bad Berleburger Poetry Slammer Tobias Beitzel auf der Bühne mit.

Lesen Sie auch: 30 Jahre Singsation: Pop-Chor singt mit dem Publikum

Als musikalische Mitstreiter fest stehen neben „Singsation“ unter der Leitung von Christoph Haupt der Gemischte Chores „Arion“ Weidenhausen, der MGV Berghausen, der MGV „Erholung-Germania“ 1842 Bad Berleburg, die Wittgen­steiner Band „Yazzmine“ und nicht zuletzt „SoX: Kira Lena“, zwei Singer-Song-Writerinnen aus dem „Singsation“-Chor, die mit der Gitarre als Duo auftreten.

Achtung: Überraschungen nicht verpassen!

Überraschungsauftritte auf der Bürgerhaus-Bühne seien aber ebenso jederzeit möglich, warnt Haupt mit einem Schmunzeln die Zuhörerinnen und Zuhörer davor, das etwa 90-minütige Konzert vorzeitig zu verlassen.

Lesen Sie auch: Weidenhausen: Arion plant bereits neues Chorprojekt

Gelockerte Corona-Regel: Beim Konzert gilt „3G“ Stichwort Corona: Das Benefiz-Konzert werde im Übrigen nach der 3G-Regel stattfinden, so Chorleiter Christoph Haupt – und nicht mehr wie ursprünglich geplant mit „2Gplus“ – eine neue, gelockerte Corona-Schutzverordnung mache das möglich. Das bedeute auch, so Bertram Roessiger vom Chor-Vorstand: Der große Saal des Bürgerhauses mit seinen 450 Plätzen könne komplett genutzt werden, jedoch mit Maskenpflicht im Zuschauerraum. Idealerweise mit FFP2-Masken, die besser schützen.

Der Erlös des Benefiz-Abends komme der Aktion „Deutschland hilft“ zugute, so Bertram Roessiger, Vorsitzender des Vereins „Singsation e.V. Bad Berleburg“. Dahinter verbirgt sich ein Bündnis deutscher Organisationen in der Katastrophenhilfe, die derzeit in der Ukraine aktiv sind. „Wir gehen aber noch einen Schritt weiter“, fügt Roessiger hinzu. So wolle man etwa heimische Firmen bitten, direkt an die Aktion zu spenden.

Zündender Gedanke: Mit Musik helfen!

Und wie kam es zu der Idee für ein Benefiz-Konzert? „Wir haben am Samstagabend zusammengesessen und fühlten uns alle ohnmächtig, untätig angesichts des brutalen Überfalls in der Ukraine“, erzählt Chorleiter Christoph Haupt. Dann der zündende Gedanke, so Roessiger: Warum nicht mit Musik helfen? Und so ein Konzert für den guten Zweck locke sicherlich auch Besucher an, die dafür zwar keine fünf oder zehn Euro bezahlen würden – aber vielleicht mindestens einen Euro spendeten.

Lesen Sie auch: Berghausen: Einige Überraschungen beim Sommerabend

Und dann machte die Idee schnell die Runde in der Wittgen­steiner Kulturszene. „Man musste niemanden bitten“, freut sich Christoph Haupt. Alle genannten Chöre zum Beispiel hätten sich spontan zum Mitmachen entschlossen. Ebenso Poetry Slammer Tobias Beitzel: Er steuere einen Text zum Thema „Krieg und die Folgen für die Menschen“ bei. Unterstützer des Konzerts ist die Kulturgemeinde Bad Berleburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein