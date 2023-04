Berleburger Marktleiter liebt es, „mit Zahlen zu arbeiten“

Bad Berleburg. René Schachtschneider ist mit seinen 30 Jahren bereits Chef von gleich zwei Baumarkt-Filialen. Hier erzählt er, was ihn an seinem Job fasziniert.

„Ich liebe es, mit Zahlen zu arbeiten. Zahlen, Daten, Fakten waren schon immer meins“, sagt René Schachtschneider. „Gleichzeitig aber bin ich auch gern auf der Verkaufsfläche unterwegs, komme mit den Kunden oder den Kollegen ins Gespräch. Der Kontakt mit ihnen ist besonders wertvoll.“ Seit 2019 ist der 30-Jährige Marktleiter des Bad Berleburger Hagebau-Marktes – und seit kurzem auch der Filiale in Lennestadt.

Corona, Ukrainekrieg, Energiekrise – in den vergangenen vier Jahren gab es einige große Herausforderungen für den Marktleiter und sein Team. „Gemeinsam aber haben wir bis jetzt jede Krise gut gemeistert“, sagt er stolz. „Die Zusammenarbeit untereinander ist einfach top.“ Dass er bereits mit 30 Jahren zwei Filialen leitet, damit hätte Schachtschneider als Jugendlicher nicht gerechnet.

Erfahrungen in Bestwig gesammelt

Dabei war er bereits vor seinem Start im Bad Berleburger Hagebau-Markt Betriebsleiter – nämlich im Raiffeisen-Markt in Bestwig. Und bei Raiffeisen hatte er auch seine Ausbildung absolviert. „Das war in Erndtebrück. Bereits bei meinem Praktikum in Raumland war für mich klar: Das ist genau mein Ding!“, erinnert er sich an die Anfänge zurück. Zwei Jahre lang war er nach seiner Ausbildung im Raiffeisen-Markt in Raumland angestellt, bevor er in Bestwig zum ersten Mal zum Betriebsleiter aufstieg – das war im Jahr 2015.

Vier Jahre später zog es den Berleburger dann zurück in seine Heimat. „Dabei ist beim Abschied in Bestwig schon die ein oder andere Träne geflossen. Ich hatte dort eine wirklich tolle Zeit mit den Kollegen und den Kunden. Eine Kundin überreichte mir zum Abschied sogar einen handgeschriebenen Brief. Das sind dann schon sehr emotionale Momente.“

Plötzlich wieder viele bekannte Kunden

In Bad Berleburg musste sich René Schachtschneider vor allem an eine Sache wieder gewöhnen: „Dass man plötzlich wieder so viele Kunden persönlich kennt“, sagt er und lacht. Aber das ist es auch, was er am Bad Berleburger Hagebau-Markt unter anderem so sehr schätzt. „Auf der einen Seite natürlich den Kundenkontakt – auf der anderen Seite aber vor allem auch mein Team. Das ist hier schon alles sehr familiär.“

Alles an seinen Platz: René Schachtschneider ist gern auch auf der Verkaufsfläche unterwegs. Foto: Ramona Richter

Und familiär, vor allem aber familienfreundlich ist auch das Unternehmen an sich. „Wir sind derzeit auf dem Weg, als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert zu werden.“ Grundsätzlich schätzt Schachtschneider am Arbeitgeber, dass „alles auf Augenhöhe ist“. Grundsätzlich handelt es sich bei Hagebau um ein Franchise-Unternehmen. Der Bad Berleburger Markt gehört der Bauking-Gruppe an und Rompel Baustoffe. „Die Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern und den regionalen Vertriebspartnern funktioniert super.“

Es verändert sich ständig etwas

Und auch auf die Frage, was das Tolle an seinem Beruf und dem Einzelhandel ist, muss Schachtschneider nicht lange überlegen. „Man sagt doch so schön: Handel ist Wandel. Und das stimmt. Es verändert sich ständig etwas. Und genau das macht es so spannend. Gleichzeitig ist es ein schönes Gefühl, wenn man das Wissen, das man sich immer wieder neu aneignet – unter anderem durch Fortbildungen –, den Kunden weitergeben kann.“

Als Betriebsleiter gehört neben den Kundenkontakt vor allem auch das Personalwesen und das Überwachsen der Betriebsabläufe zu seine Aufgaben. „Ist ein Mitarbeiter für längere Zeit krankgeschrieben, muss ich eben noch mal alle Möglichkeiten abklären und umplanen – aber das gehört dazu.“ Dass er als Marktleiter eine große Verantwortung trägt, habe ihn zu Beginn der neuen Stelle nicht nervös gemacht. „Ich habe ein super Team, auf das ich mich verlassen kann. Einige unsere Mitarbeiter sind bereits über 20 Jahre hier in Bad Berleburg mit dabei.“ Schachtschneider selbst ist durch die neue Leiterfunktion in Lennestadt mittlerweile drei Tage in Berleburg und zwei in Lennestadt.

Einmal im Leben Schützenkönig

Dennoch: Auch ein Marktleiter braucht Freizeit zum Abschalten. Und die verbringt der 30 Jährige am liebsten mit seiner Familie. „Die steht bei mir an erster Stelle.“ Aber auch für den Berleburger Schützenverein schlägt das Herz des Berleburgers. Wenn es die Zeit zulässt geht es für ihn dienstags zum Schießtraining. „Dass das neben der viele Arbeit möglich ist, liegt unter anderem daran, dass mir meine Frau den Rücken freihält. Und dafür bin ich ihr unendlich dankbar. Das ist nicht selbstverständlich.“

Übrigens: Der 30-Jährige war auch schon Schützenkönig in Bad Berleburg. „Ich habe früher immer gesagt: Ich möchte irgendwann in meinem Leben einmal Schützenkönig werden, ein Haus haben und eine Leiterfunktion innehaben.“ Träume, die sich René Schachschneider bereits mit 30 Jahren bereits erfüllen konnte. „Das ist ein extrem schönes Gefühl und zeigt mir, dass man seine Träume wirklich erreichen kann.“ Er möchte anderen Menschen Mut machen, ebenfalls die eigenen Träume nicht aufzugeben.

Das ist der Hagebau Bad Berleburg

Mitarbeiter: 30

Standort: 1

Branche: Einzelhandel

Tarif: Nein

Arbeitszeit: 40-Stunden-Woche, 5-Tage-Woche

Benefits: E-Bike-Leasing, Mitarbeiter-App, verschiedene Prämien für die Mitarbeiter

Weiterbildung: Ja, in regelmäßigen Abständen, E-Learning-Portal

Weitere Besonderheiten: Verschiedene Projekte (zum Beispiel „Deutschland summt“), regelmäßige Betriebsausflüge sowie viele Kunden-Events

Internet:www.bauking.de

