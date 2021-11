Berleburger „Reh-Bar“ als Ehrenamtskneipe: Start erst 2022

Bad Berleburg. Der Vorstand des Jugendfördervereins Bad Berleburg verschiebt den Start des Pilotprojekts ins nächste Jahr – und das aus vielerlei Gründen.

Die geplante Ehrenamtskneipe in der „Reh-Bar“ an der Poststraße wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Das macht der Jugendförderverein Bad Berleburg in einem Schreiben an die Vereine deutlich, die sich an der Bewirtschaftung der Bar beteiligen wollen.

„Es wäre das völlig falsche Signal“

Zwar hatte der Vorstand des JFV bereits einen Dienstplan für die Öffnungstage bis Ende März 2022 erarbeitet, verschiebt den Start des Pilotprojekts nun aber wegen der „massiven vierten Coronawelle [...] auf unbestimmte Zeit ins neue Jahr. Es wäre unseres Erachtens momentan das völlig falsche Signal, die geplante Ehrenamtskneipe zu öffnen – aus Fürsorge, aber auch aus Solidarität mit den bestehenden Gastwirtschaften, die aktuell über massive Absagewellen zu klagen haben.“

