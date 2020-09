Berleburger Werkstatt: „Oft sind wir nur noch Teile-Tauscher“

Bad Berleburg. Beruf im Wandel: Aus dem Kfz-Mechaniker von damals ist der Kfz-Mechatroniker heute geworden. Ein Besuch im Bad Berleburger Autohaus Kroh.

Das Auto – ein Wunderwerk der Mechanik. So war es früher. Heute jedoch dominiert unter der Motorhaube die Elektronik, immer öfter bis hin zum Elektromotor. Klar, dass sich da auch das Berufsbild jener verändert hat, die bei Fehlern eingreifen müssen: Der Kfz-Mechaniker wird zum Kfz-Mechatroniker. Im Bad Berleburger Autohaus Kroh treffen wir zwei Vertreter verschiedener Generationen. Und es zeigt sich: Die Erfahrungen beider ergänzen sich ideal.

Der Einstieg damals

Weil Werkstatt-Kollege Fabian Stricker (34) noch auf der Probefahrt mit einem gerade reparierten Auto ist, nutzen wir die Zeit im Aufenthaltsraum der Werkstatt schon einmal für die Frage, wie Thomas Jansen (55) damals in seinen heutigen Beruf gefunden hat.

„Reingekommen bin ich da im stolzen Alter von sechs, sieben Jahren“, erzählt der gebürtige Bottroper, also ein echtes Gewächs des Ruhrgebiets. „Der Mieter des elterlichen Hauses bastelte an Autos“ – da sei er dann Anfang der 70er Jahre „rumgesprungen und habe zugeguckt“. Fast schon klar, dass Jansen sein Schulpraktikum in einem Autohaus machte – wo Vater und schon der Großvater Kunde waren. Nach drei Wochen dann das Angebot des damaligen Autohaus-Chefs, Lehrling zu werden.

Mix aus drei Berufen Der Kfz-Mechatroniker entstand 2003 aus den Berufen Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker und Automobilmechaniker und ist ein Ausbildungsberuf. Am 1. August 2013 trat dann die neue Ausbildungsverordnung in Kraft. Der Beruf ist eine klassische Männerdomäne: 2010 lag der Frauenanteil bei Ausbildung und Berufsausübung im deutschen Sprachraum nicht über 2,8 Prozent. Mit der neuen Berufsbezeichnung wurde auf die veränderten Anforderungen im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk reagiert. Ohne Technik, insbesondere die IT-Technik, geht es im Werkstattalltag nicht. Moderne Computer und elektronische Prüfsysteme sind neben den De- und Montagewerkzeugen die täglichen Begleiter. Der Markt zeigt, dass es in Richtung Zukunft geht: Elektroautos und Hybridmotoren sind auf dem Vormarsch – und selbst unter der Motorhaube von Kleinwagen versteckt sich inzwischen modernste Technik mit elektronisch verknüpften Systemen.

Gelernt hat Jansen „auf Audi und VW“, kennt sich aber auch bestens mit Citroëns aus, gehörte damals zu den zehn besten Mechanikern der Marke in Deutschland. Später arbeitete er in einem BMW-Autohaus seiner Heimatstadt Bottrop.

Der Wechsel nach Wittgenstein

Steckbrief: Thomas Jansen Thomas Jansen (55), Werkstattleiter Opel, geprüfter Servicetechniker, lebt heute in Arfeld, hat hier und im benachbarten Schwarzenau seinen Freundeskreis, war dort 2008 und 2016 Schützenkönig. Außerdem ist der leidenschaftliche Motorradfahrer Vize-Präsident des Motorrad-Clubs „Friends on Tour“ in Schameder. Jansen ist seit 2013 in zweiter Ehe verheiratet und Stiefvater zweier erwachsener Kinder (22 und 24). Jansen singt im MGV „Concordia“ Arfeld 2. Bass.

Dann aber verschlug die Liebe Jansen vom Ruhrgebiet nach Wittgenstein. Beim Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring in der Eifel habe er seine erste Frau kennengelernt – und die sei aus Schwarzenau gekommen. Zugleich suchte das Bad Berleburger Autohaus Kroh damals Kfz-Mechaniker. Das war 2001. Zwei Jahre später dann die Anfrage der Geschäftsführung, ob Jansen denn nicht Werkstatt-Leiter werden wolle.

2008 legte Thomas Jansen bei der Handwerkskammer Köln die Prüfung zum Servicetechniker ab. „Seitdem bin ich hier auch Mechaniker, Mädchen für alles, mache die Urlaubsvertretung in der Kundendienst-Leitung“, schildert er seinen Alltag in der Werkstatt.

Der Mechatroniker

„Der Mechatroniker wird mehr auf Elektronik ausgebildet“, beschreibt es Thomas Jansen. Und dabei werde „heute ja nichts mehr instandgesetzt“. Vielmehr sei man in der Werkstatt „im Grunde nur noch Teile-Tauscher. Man hat heute kein Auto mehr, sondern einen Computer auf Rädern“. Und ohne den Laptop und entsprechende Diagnose-Software sei man bei solchen Fahrzeugen heute „aufgeschmissen“.

Vom alten Mechaniker-Beruf kenne er ja noch „die alten Vergaser-Techniken“, sagt Jansen, doch sei sein Interesse immer schon in Richtung Elektrik und Elektronik gegangen, begeistere er sich „weniger für die Karosserie-Arbeiten“.

Eine spezielle Weiterbildung für Mechaniker zum Mechatroniker? „Gibt‘s nicht“, schüttelt Jansen den Kopf. „Wer sich für den Beruf interessiert, lernt heute auf Mechatroniker“, erklärt er, könne aber auch eine verkürzte Ausbildung zum Kfz-Servicemechaniker machen.

Die Fehlersuche

Steckbrief: Fabian Stricker Fabian Stricker (34), Kfz-Meister, wohnt in Aue-Wingeshausen, hatte schon früh Interesse an Autos und ihrem Innenleben. Von 2006 bis 2009 ist er Auszubildender im Autohaus Kroh. Nach seiner Zeit als Geselle macht er seinen Kfz-Meister bei der Handwerkskammer Marburg. Stricker ist verheiratet und hat einen zehn Monate alten Sohn. Auch sein Hobby ist das Motorradfahren, aber ebenso das Radfahren. Auf dem E-Bike ist er oft gemeinsam mit seiner Frau in Wittgenstein unterwegs. Ferner spielt Stricker Gitarre.

Probefahrt beendet, Kfz-Meister Fabian Stricker (34) kommt dazu. Heute lägen die Anlässe für Auto-Reparaturen oft in der Elektronik, berichtet er. Allerdings könnten Laptop und Diagnose-Software nur eine Hilfe bei der eigentlichen Fehlersuche sein – gäben sie beim Auslesen der Fehlercodes im Fahrzeug doch oft nur „die grobe Richtung“ an. Da ist schnell die eigene Erfahrung gefragt. Liegt das Problem im Steuergerät? In der Leitung? Im Sensor? „Elektrik hatte ich in der Ausbildung ja schon viel dabei“, erinnert sich Stricker. Dabei sei die erfolgreiche Fehlersuche im Übrigen ein Schwerpunkt gewesen. Im Grunde sei es im modernen Auto so, dass „Mechanik elektronisch überwacht“ werde.

Wenn ein neues Auto auf den Markt komme, biete der Hersteller auch Modell-Schulungen für die Werkstätten an, erläutert Fabian Stricker. Ebenso gebe es spezielle Diagnose-Schulungen. Davon profitiert natürlich auch sein Arbeitskollegen Jansen.

Die Elektronik

Immer mehr Elektronik im Auto bis hin zum kompletten Elektro-Fahrzeug – welche Vorteile hat das für den Autofahrer? Und welche Nachteile, womöglich bei Reparaturen? Für den Kunden sei das „Fluch und Segen zugleich“, sind sich Jansen und Stricker einig. Die Elektronik biete „mehr Sicherheit und Komfort“, ist Stricker überzeugt – aber vielleicht auch unnötige Unsicherheit beim Kunden, wenn mal wieder eine ihm unbekannte Kontroll-Lampe leuchte, findet Jansen. Sein Tipp: „Ruhe bewahren“ – und vielleicht noch einmal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen.

Und wie sieht‘s beim Elektroauto aus? Offenbar noch ganz anders. „Das läuft auf der Hochvolt-Schiene“, sagt Stricker – dafür brauche man spezielle Lehrgänge und Schulungen der Hersteller. Im Übrigen sei das E-Auto bei uns in der Gegend noch nicht so weit verbreitet. Die Nachfrage in diesem Segment sei schon da, schätzt Jansen – doch vergleichsweise hohe Kaufpreise und ein noch unzureichendes Ladesäulen-Netz schreckten so manchen Interessenten ab. Und dann sei ja noch die ungewisse Zukunft alternativer Antriebe wie Gas oder Wasserstoff.

Blick zurück und nach vorn

„Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, war das ein Traumberuf“, sagt Thomas Jansen – auch wenn er damals „schlecht bezahlt“ gewesen sei, schmunzelt er. Und Fabian Stricker spricht über die Zukunft des Autos: „Es wird sich einiges ändern“, sagt er – wohin aber die Reise etwa beim Antrieb gehe, sei noch völlig offen: Elektro oder Wasserstoff – die Entwicklung läuft. Der Beruf des Kfz-Fachmanns bleibt also spannend.

Interview mit Jörg Kiriasis: „Schon sehr anspruchsvoll“

Wie der theoretische Teil der Dualen Ausbildung läuft, erläutert in unserem Kurz-Interview Jörg Kiriasis, im Berufskolleg Wittgenstein Leiter der Abteilung Technik.

Vom Kfz-Mechaniker zum Kfz-Mechatroniker: Wie hat sich hier die Ausbildung mit der Zeit verändert?

Jörg Kiriasis, Berufskolleg Wittgenstein: „Der Weg ist fast immer der gleiche: Jugendliche werden oft über ihre Motorräder autoverrückt.“ Foto: Rita Maurer

Eine ganze Menge. Ich selbst bin vor 30 Jahren noch zum Kfz-Mechaniker ausgebildet worden und kann sagen: Heute ist die Mechanik im Unterricht des Berufskollegs nur noch ein kleiner Teil, liegen der Anteil der Elektronik-Inhalte bei 80 Prozent. Schließlich gibt es heute kein Fahrzeug-System mehr, in dem die Elektronik keine wichtige Rolle spielt. Das heißt: Die herkömmlichen mechanischen Systeme im Auto sind alle elektronisch unterstützt und miteinander vernetzt. Und die Bedeutung der Elektronik wächst: Zwar haben Verbrennungsmotoren nach wie vor eine Berechtigung, doch sie haben Konkurrenz durch die Elektro-Mobilität bekommen. Auf jeden Fall muss die Fehler-Diagnose in der Werkstatt zielgerichtet sein – dann ist die Reparatur an sich auch gar nicht mehr so schwierig. Und genau darauf bereiten wir unsere Auszubildenden in den Fachklassen vor.

Von der Schule in den Beruf: Wie finden Interessierte den richtigen Weg in den Beruf des Kfz-Mechatronikers?

Der Weg ist fast immer der gleiche: Jugendliche werden oft über ihre Motorräder autoverrückt. Aber der Kfz-Mechatroniker ist eben nicht mehr der klassische Schrauber-Beruf. Vielmehr ist er mit seinem hohen Elektronik-Anteil schon sehr anspruchsvoll. Die meisten Auszubildenden kommen aber gut mit im Unterricht. Der gute Mechatroniker unterscheidet sich dann später oft in der Werkstatt vom nicht ganz so guten dadurch, dass er bei der Fehler-Diagnose sehr erfolgreich ist – während sein Kollege eher die eigentlichen Reparaturen macht.

Kommen im Rahmen des Dualen Systems jeweils genügend Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker zusammen, um sie beschulen zu können? Oder müssen die Azubis oft auch ans Berufskolleg Technik in Siegen ausweichen, weil eine Fachklasse in Wittgenstein nicht zustande kommt?

Im Moment sieht es so aus, dass wir hier am Berufskolleg Wittgenstein in allen Jahrgangsstufen einen Fachklasse haben. Das ist schon seit Jahren so – und die Tendenz ist stabil. Das bedeutet: Die Kfz-Mechantroniker aus dem Wittgensteiner Land werden auch hier unterrichtet. Und unser Ziel ist es, den Kolleg-Standort Bad Berleburg weiter zu sichern – gerade im Kfz-Bereich, wo wir hier vor Ort personell und auch materiell gut ausgestattet sind.