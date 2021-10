Berleburgs Ferienspiele: Bauernhof, Basteleien und Boho-Stil

Bad Berleburg. Die Resonanz auf das Angebot der Bad Berleburger Stadtjugendpflege war groß. Und es gab auch einen krönenden, aber zugleich gruseligen Abschluss.

Das Angebot war groß – die Resonanz aber ebenfalls. Ein Rückblick auf die Herbstferienspiele der Stadtjugendpflege Bad Berleburg.

Ein Tag auf dem Bauernhof

Hühner, kleine Katzen, Schweine und Ponys: Der Tag auf dem Naturhof Jochen Born in Wingeshausen bot allerlei Programm für die Kinder – erlebnisreich und spannend. Mit Spielen wie der Hofrallye, einer deftigen Stärkung in der Pause und viel Arbeit rund um die Tiere war es ein rundum gelungener Tag auf dem Bauernhof für die Jungbäuerinnen und -bauern.

Schattenbilder malen

Gleich zweimal bot Künstlerin Anke Althaus-Aderhold ein Schattenbilder-Malen an. Im Gemeindehaus in Schwarzenau und der Drehkoite in Girkhausen fertigten die Kinder erst leuchtend bunte Aquarellbilder an und schnitten dann eine Silhouette aus schwarzem Tonpapier aus, um sie auf den Hintergrund zu kleben. So entstanden tolle Effekte – etwa Delfine, die ins dunkle Meer tauchen oder Kolibris, die vor buntem Hintergrund schweben. Gefördert wurden die Aktionen vom NRW-Landesprogramm „Kulturrucksack“.

Kunstvolle Gemälde entstanden beim Schattenbilder-Malen unter Anleitung von Künstlerin Anke Althaus-Aderhold. Foto: Stadtjugendpflege Bad Berleburg

Fingerspitzengefühl gefragt

Rund ums Knüpfen ging es bei der Veranstaltung der Stadtjugendpflege in Kooperation mit Janine Weber von der Kreativwerkstatt in Wallau. Die Kinder lernten erst die unterschiedlichen Knotentechniken, mit denen anschließend ein Windlicht im Boho-Stil geknüpft wurde. Hier war natürlich etwas Fingerspitzengefühl und Geduld erforderlich. Auch diese Veranstaltung wurde vom „Kulturrucksack“ gefördert.

Unterwegs mit dem Ranger

Mit Ranger Ralf Schmidt gehen die Kinder auf den Fledermauspfad an der Hörre – und erfahren allerlei Wissenswertes. Foto: Stadtjugendpflege Bad Berleburg

Mit Ralf Schmidt ging es bei herbstlichem Wetter auf dem Fledermauspfad an der Hörre im Raumland entlang. Der Ranger von Wald und Holz NRW erklärte den Kindern bei verschiedenen Stopps am Wegesrand Wissenswertes zu Pflanzen und der Tierwelt. Natürlich durften auch Spiele rund um die Natur nicht fehlen – beispielsweise ein Natur-Memory.

Herbstliches Basteln

Ganz der Jahreszeit angepasst öffnete die Stadtbücherei in Bad Berleburg ihre Pforten für ein herbstliches Basteln. Tanja Womelsdorf und Tanja Koch zeigten zehn Kindern, wie man Windlichter oder Fensterbilder in Form eines Eichhörnchens bastelt.

Gruselspaß

Der krönende Abschluss des abwechslungsreichen Herbstferienprogramms der Stadtjugendpflege Bad Berleburg war die Fahrt ins Fort-Fun-Abenteuerland zu Halloween. Rund 40 Jugendliche nahmen die Herausforderung an, nutzten die vielen Fahrgeschäfte und schau­ten spannende Shows mit Gruselfaktor.

