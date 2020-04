Berleburgs Grüne: Bürgermeister soll auf Bezüge verzichten

Bad Berleburg. Das sogenannte „Krawattengeld“ für die Bürgermeister steige je nach Einwohnerzahl von 223 bis 542 Euro auf 787 bis 1411 Euro monatlich.

Auf anstehende erhöhte Bezüge zugunsten der Stadtkasse zu verzichten – dazu fordert die Partei Bündnis 90/Die Grünen Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann auf.

Nach Medien-Berichten profitierten Bürgermeister und Landräte in NRW ab sofort von einer Erhöhung der Zahlungen sowie weiteren Privilegien, machen die Bündnis-Grünen in ihrer Stellungnahme deutlich. So erhielten kommunale Wahlbeamte rückwirkend zum 1. Januar eine monatliche Aufwandsentschädigung, die um 132 bis 272 Prozent erhöht sei. Dabei steige das sogenannte „Krawattengeld“ für die Bürgermeister je nach Einwohnerzahl einer Kommune von 223 bis 542 Euro auf 787 bis 1411 Euro monatlich – und zwar zusätzlich und steuerfrei zum Grundgehalt. Und die „weiteren Privilegien“ seien bei Wiederwahl acht Prozent Zuschlag auf die Grundbezüge sowie ein Pensionsanspruch mit Vollendung des 45. Lebensjahres.

Es geht auch um Glaubwürdigkeit

Aber „das mit der Glaubwürdigkeit muss auch für Bürgermeister und Wahlbeamte gelten“, finden die Bündnis-Grünen. „Da hat bisher noch keine einzige Krankenschwester oder Pfleger eine einzige müde Mark – zu ihren übrigens recht geringen ,Grundvergütungen’ – zusätzlich erhalten, da bedienen sich die Mitglieder der politischen Kaste schon wieder untereinander.“

Aus Sicht der Grünen in Bad Berleburg führt „kein Weg daran vorbei: Herr Bürgermeister, verzichten Sie bis auf Weiteres auf diese zur Zeit nicht akzeptablen Erhöhungen Ihrer Bezüge zugunsten der Stadtkasse Bad Berleburg – die wird demnächst aufgrund der wegen den Pandemie-Folgen wegbrechenden Einnahmen sowieso schon sehr zu leiden haben.“