Berufskrankheit Hautkrebs: Das rät Berleburger Hautärztin

Wittgenstein / Berlin. Hautkrebs ist ein ernstzunehmendes Problem. Der BG BAU wurden 2592 neue Verdachtsanzeigen gemeldet. Hautärztin aus Bad Berleburg gibt Tipps

Hautkrebs! Das ist eine Diagnose, die schockiert. Die natürliche ultraviolette UV-Strahlung der Sonne kann Hautkrebs verursachen. Seit 2015 wird der weiße Hautkrebs als Berufskrankheit anerkannt und gehört seither zu den häufigsten angezeigten Berufskrankheiten in der Bauwirtschaft.

„Grundsätzlich brauchen wir die Sonne und die Bewegung im Freien“, so die Fachärztin für Dermatologie im MVZ Bad Berleburg, Dr. Agata Nowicki. Beides sei für ein gesundes Immunsystem, den Knochenbau und auch für unser psychisches Wohlbefinden von essenzieller Bedeutung. Aber es komme wie so oft auf das richtige Maß an – und das sei je nach Hauttyp, Alter oder Vorerkrankungen sehr individuell. „In jedem Fall sollten Sie alle Möglichkeiten ausnutzen, um die Entstehung eines Sonnenbrandes zu vermeiden“, rät Nowicki.

Lesen Sie auch:Wittgenstein: Die Zahl der Krebstoten steigt an

Die Ursachen für den Hautkrebs

Allein im Jahr 2021 wurden der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) insgesamt 2592 Verdachtsanzeigen auf weißen Hautkrebs gemeldet. Damit entfielen rund 16 Prozent aller Meldungen auf dieses Krankheitsbild. Das zeigt eine Auswertung, die die BG BAU jetzt vorgestellt hat. Besonders betroffen sind Beschäftigte, die viel draußen arbeiten, zum Beispiel aus dem Hoch-, Straßen- und Gerüstbau, der Glas- und Fassadenreinigung sowie dem Zimmerer- und Dachdeckerhandwerk.

Im Vergleich zu den letzten Jahren gingen die Anzeigen zwar etwas zurück. Der Anteil lag 2020 noch bei 17,5 Prozent und beträgt 2021 immerhin 15,7 Prozent. „Die Zahlen für weißen Hautkrebs gehen leicht zurück, trotzdem gibt es keine Entwarnung. Die Krankheit bleibt einer der Schwerpunkte unserer Präventionsarbeit. Denn am Bau arbeiten die Beschäftigten überwiegend im Freien und sind der natürlichen UV-Strahlung ausgesetzt. Und die kann langfristig zu Hautkrebs führen“, sagt Michael Kirsch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der BG BAU.

Lesen Sie auch:Hautkrebs: Sonnenbad spielt eine Rolle

Der Klimawandel sorgt in Mitteleuropa für höhere Temperaturen und führt zu einer steigenden UV-Belastung. Dr. Anette Wahl-Wachendorf, ärztliche Direktorin des Arbeitsmedizinischen Dienst der BG BAU sagt: „UV-Strahlung schädigt die Haut bereits vor einem Sonnenbrand. Eine hohe und vor allem dauerhafte Belastung verursacht irreversible Hautschädigungen, die zu Hautkrebs führen können. In der Regel tritt eine Hautkrebserkrankung erst nach Jahren auf. Jedoch: Präventive Maßnahmen reduzieren das Hautkrebsrisiko deutlich. Darüber aufzuklären, ist auch ein wichtiger Teil der Vorsorge.“ Die Strahlkraft der Sonne ist in den Monaten April bis September so hoch, dass Schutzmaßnahmen erforderlich werden.

Die Maßnahmen zum Schutz vor Hautkrebs

„Um dem weißen Hautkrebs vorzubeugen, braucht es einen effektiven Schutz vor der schädlichen UV-Strahlung der Sonne. Und der kann schon mit einfachen Mitteln erreicht werden. Eine frühzeitige Planung hilft, die erforderlichen Schutzmaßnahmen im Arbeitsalltag umzusetzen“, sagt Prof. Frank Werner, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. Die Rangfolge der Maßnahmen folgt dem Präventionsprinzip: Substitution vor technischen, vor organisatorischen, vor persönlichen Schutzmaßnahmen – auch STOP-Prinzip genannt.

Lesen Sie auch:Bad Berleburg: Hausarztpraxis Sven Janson zieht um

Die BG BAU bietet ihren Mitgliedsbetrieben und Versicherten ein breites Informations- und Beratungsangebot zu UV-Schutzmaßnahmen. Außerdem unterstützt sie Unternehmen etwa bei der Beschaffung von technischen UV-Schutzmaßnahmen, UV-Schutzkleidung oder entsprechendem Helmzubehör. Bei der BG BAU können Beschäftigte auf Wunsch ein Haut-Screening erhalten. Regelmäßige Vorsorge ist eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung von weißem Hautkrebs.

Schutz vor zu hoher UV-Strahlung

„Der wirksamste Schutz gegen UV-Strahlung ist die Vermeidung von Arbeiten in der Sonne, wo immer dies möglich ist“, sagt Prof. Frank Werner. Mit technische Schutzmaßnahmen werde mithilfe von Überdachungen durchgängig für einen schattige Arbeitsplätze gesorgt. Organisatorische Schutzmaßnahme sehen zum Beispiel Rotationen vor, die helfen die UV-Belastung zu reduzieren. Dabei wechseln sich Beschäftigte ab oder verteilen die Arbeit. Tätigkeiten werden im Zuge dessen auch in die frühen Morgen- oder in die späten Nachmittagsstunden verlegt.

Wenn die technischen oder organisatorischen Maßnahmen nicht ausreichen, werden persönliche UV-Schutzmaßnahmen ergriffen. Dazu gehört der Schutz des Kopfs, Nackens, der Nase und Ohren sowie leichte, körperbedeckende Kleidung. Zum Schutz der Augen gibt es UV-Schutzbrillen. Hautärztin Dr. Agata Nowicki bestätigt: „Am effektivsten wirkt der Textilschutz gegen die aggressiven UV-Strahlen. Dazu zählen Kopfbedeckungen sowie luftige Bekleidung mit langen Ärmeln. Auch auf das Eincremen mit einer Sonnencreme mit ausreichend hohem Lichtschutzfaktor sollte nicht verzichtet werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein