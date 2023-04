Bibi’s Färbewerkstatt – die Wollboutique eröffnet bald

Volkholz. Das Datum steht: In wenigen Wochen eröffnet Bianca Böltner ihr Geschäft in Volkholz. Das erwartet die Kunden vor Ort.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal meinen eigenen Laden besitzen würde“, sagt Bianca Böltner stolz. Am 22. Juni ist es soweit – mit „Bibi’s Färbewerkstatt – die Wollboutique“ eröffnet sie ihren Laden in Volkholz. Besser gesagt in der Volkholzer Straße 43, wo sich einst das Elektrofachgeschäft von Joachim und Marina Schneider befand. Künftig gibt es dort unter anderem pflanzengefärbte Wolle und Garne zu kaufen. Schon jetzt haben Kunden die Möglichkeit via Bestellung (z.B. via WhatsApp, 0152/01369668, oder über Instagram und Facebook) dazu – zum Abholen oder per Lieferung. Wolle färben, auf Märkte fahren, Buchhaltung und den Laden für die anstehende Eröffnung herrichten – Bianca Böltner hat einiges zu tun.

Seit dem 23. September sind sie und ihr Mann Andreas Schmidt, der sie tatkräftig in ihrem Vorhaben unterstützt, in ihrem neuen Heim in Wittgenstein. „Von Beginn an fühlten wir uns hier wohl. Wir wurden von allen total lieb aufgenommen.“ Entstanden ist ihre Geschäftsidee bereits in ihrer alten Heimat – in Odelzhausen, einem kleinen Ort in Oberbayern. Seit 2017 färbt sie Garne und Wolle mit Pflanzen wie beispielsweise Brennnesseln, Klatschmohnblüten oder Birkenblätter.

Die Flyer werden breits gedruckt. Foto: Privat

Während die Färberei und auch der Verkauf ununterbrochen weiterlaufen, hat sich auch in den vergangenen Monaten im Laden und im privaten Wohnbereich viel getan. „Wir sind froh, wenn wir keinen Umzugskarton und keinen Bauschutt mehr sehen“, sagt sie und lacht. Was den Laden betrifft, so wartet Bianca Böltner aktuell noch auf einige Lampen – sonst ist sie bereits dabei, mit ihrem Mann die ersten Möbel im Laden aufzustellen. Ihre selbstgefärbten Produkte werden in einem großen Wandregal Platz finden.

Aber auch hochwertige Waren anderer Lieferanten wird es geben – und eine gemütliche Sitzecke. „Ich möchte kein herkömmliches Handwerksgeschäft eröffnen, sondern etwas Spezielles – mit Kursen und gemütlichem Beisammensein.“ Schon jetzt bekommt die Naturfärberin viel positives Feedback – unter anderem auf den Märkten, wo sie mit ihrem Stand unterwegs ist. Auch bei den Regio-Märkten in der Region ist sie mit dabei. „Es ist ein so schönes Gefühl, zu sehen, wie glücklich ich die Kunden mit meiner Ware machen kann.“

Im Laden wird derzeit fleißig gearbeitet, damit bis zu Eröffnung alles fertig ist. Foto: Privat

Übrigens: Eröffnet wird die Wollboutique am 22. Juni um 12 Uhr. Dann warten „tolle Angebote und ein kleiner Blick hinter die Kulissen“ auf die Besucher im Laden. Bis zum 23. Juli gibt es dann „Eröffnungsangebote“. Danach ist das Geschäft zunächst an drei Tagen die Woche geöffnet – mittwochs und freitags von 11 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 12 bis 21 Uhr. „So haben auch diejenigen die Chance vorbeizukommen, die bis 18 Uhr arbeiten.“ Ab 15 Uhr findet zudem donnerstags ein Handarbeitstreffen statt. „Jeder ist hier willkommen - bis ich den Laden schließe.“ Und auch Kurse wird Bianca Böltner anbieten. „Ich habe einiges vor – und es wird eine Menge Arbeit. Aber ich liebe es.“

Der Onlineshop von Bibi’s Färbewerkstatt befindet sich derzeit noch im Aufbau. „Das Grundgerüst steht. Nun fehlt noch der Feinschliff – aber dafür brauche ich Zeit.“

