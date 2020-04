Biedenkopf: „Der Stadtbrand“ fällt 2020 wegen Corona aus

Die Stadt Biedenkopf hat entschieden, die für August 2020 geplanten Uraufführung des Musicals "Der Stadtbrand"auf den Sommer 2021 zu verschieben.

Bad Laasphe/Biedenkopf. Die Schlossfestspiele Biedenkopf werden in diesem Sommer aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Das hat Steffen Keiner, Kulturreferent der Stadt Biedenkopf und zuständig für die Organisation der Festspiele, mitgeteilt.

Ursprünglich sollte vom 7. bis 16. August 2020 die Welturaufführung des Musicals „Der Stadtbrand“ über die Bühne im Landgrafenschloss gehen. Dessen Premiere wird nun voraussichtlich auf den August 2021 verschoben. Bürgermeister Joachim Thiemig betonte, die Gesundheit aller Beteiligten und der Zuschauer stehe für alle Verantwortlichen im Mittelpunkt. „Wir orientieren uns am Beschluss der Bundes- und Landesregierung und haben nun gemeinsam mit dem Magistrat definitiv entschieden, dass in diesem Jahr keine Festspiele stattfinden können.“

Keine normale Organisation möglich

Hintergrund ist der Beschluss, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 untersagt sind. Auch wenn eine verbindliche Definition, ab welcher Personenzahl diese Verordnung gilt, noch fehlt: Eine normale Organisation ist unter den gegebenen Voraussetzungen nicht machbar.

„Derzeit ist es schwer vorstellbar, dass schon in wenigen Wochen ein normaler Probenbetrieb stattfinden kann und noch in diesem Sommer rund 350 Menschen dicht an dicht im Schlosshof sitzen“, sagt Steffen Keiner. „Das Einhalten der geforderten Mindestabstände ist im Probenbetrieb nahezu unmöglich, und die gesundheitlichen Risiken sind viel zu groß.“

Auf erste große Spielzeit gefreut

„Ich hatte mich sehr darauf gefreut, meine erste große Spielzeit als künstlerischer Leiter mit so einem tollen

Ensemble zu erleben“, sagt Musical-Autor und Regisseur Paul Graham Brown. „Aber jetzt konzentrieren wir uns darauf, mit voller Power im kommenden Sommer durchzustarten und dem Publikum das hohe Niveau präsentieren zu können, das sie von den Schlossfestspielen Biedenkopf gewohnt sind.“

Neuer Termin schon im Blick

Auch Kulturreferent Keiner schaut positiv nach vorne: „Wir sind zuversichtlich, dass durch die jetzigen Beschränkungen in der kommenden Saison ein Spielbetrieb in gewohnter Qualität möglich sein wird“, sagt er. „Als neuen Termin für den ,Stadtbrand’ haben wir die Wochenenden vom 6. bis 8.und 13. bis 15. August 2021 fest im Blick.“

Hierfür bedürfe es aber noch einiger Abstimmungen. Wie die Stadt mitteilte, sollen bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit für die Schlossfestspiele im kommenden Jahr behalten. Sie können aber auch

zurückgegeben und erstattet werden. Derzeit ist aber noch offen, ab wann das für die Kunden möglich sein wird, da das Verfahren noch mit dem Ticketanbieter Reservix abgestimmt werden muss, der durch die Absage aller Großveranstaltungen derzeit komplett überlastet ist.

Die Stadt Biedenkopf ist als Veranstalter jedoch für die Rücknahme der Eintrittskarte zuständig und bemühe sich, die Angelegenheit im Interesse des Kundengemeinsam mit Reservix zu regeln, Keiner bittet daher um Geduld.