Biedenkopf: Die Aktion Seniorenherzen erwärmen

Die Bewohner der DRK-Seniorenzentren in Biedenkopf (SZL) und Wallau (SZW) waren von der Geschenkeflut und der Resonanz überwältigt.

Biedenkopf/Bad Laasphe. Auch in diesem Jahr ist die Vorweihnachtszeit insbesondere für alleinstehende und alte Menschen aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen besonders hart. „Wir möchten 2021 unsere Aktion Seniorenherzen erwärmen wiederholen, die letztes Jahr eingeschlagen ist wie eine Bombe. Die Bewohner unserer beiden DRK-Seniorenzentren in Biedenkopf (SZL) und Wallau (SZW) waren von der Geschenkeflut und der Resonanz aus der Bevölkerung überwältigt und nicht nur sie haben gefragt, ob diese Aktion wiederholt wird, sondern auch viele Hinterländer haben sich gemeldet“, so Stephanie Warzecha, Heimleiterin der beiden DRK-Seniorenzentren.

Große Boxen stehen an den Zentren bereit

Die Aktion Seniorenherzen erwärmen, richtet sich an alle, die den Bewohnern mit einer Kleinigkeit, einem schönen Weihnachtspaket, eine riesige Freude bereiten wollen und zeigen möchten, dass sie in dieser schwierigen Situation nicht alleine sind. „Vom 1. bis 20. Dezember stehen vor den beiden Seniorenzentren Lahnaue (Hainstraße 83 in Biedenkopf) und Wallau (Alte Straße 14, Biedenkopf-Wallau) große Boxen, in die man Pakete stellen kann. Die Behälter werden so platziert, dass die Senioren auch mal aus dem Fenster lugen und schauen können, ob die Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen aus der Bevölkerung aktiv sind.

Keine kostspieligen Geschenke machen

Bei der Aktion geht es nicht um kostspielige Geschenke, sondern um Kleinigkeiten, die nicht teurer als 10 Euro sein sollen und gern auch selbst Gestaltetes. Das können selbst gemalte Bilder, Briefe, gestrickte Socken, Mandalabücher, Stifte, Rätselhefte, Seniorenspiele, Wärmekissen oder Pflegeprodukte sein. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Der DRK Kreisverband Biedenkopf e.V. startetauch in diesem Jahr die Aktion Seniorenherzen erwärmen. Foto: DRK

Der DRK-Kreisverband Biedenkopf weist daraufhin, dass keine echten Kerzen, keine alkoholischen Getränke oder alkoholhaltigen Pralinen gespendet werden sollen. Zudem müssen die Lebensmittel originalverpackt sein, aufgrund der Pandemie sind keine selbst gebackenen Plätzchen oder Stollen erlaubt. Mit selbst gehäkelten Tischdecken wurden die Bewohnerzimmer bereits im vergangenen Jahr ausgestattet.

„Wir freuen uns schon jetzt auf die strahlenden Augen der Bewohner. In diesen Zeiten zeigt sich, dass es viel Anteilnahme, Einfühlungsvermögen, Engagement und Zusammenhalt gibt, mit dem man in dieser Hülle und Fülle gar nicht gerechnet hätte“, so Stephanie Warzecha, die an Heiligabend 2020 selbst als Weihnachtsfrau verkleidet den Bewohnern die Geschenke überreichte. Der DRK Kreisverband dankt schon jetzt für jedes mit Liebe gestaltete Paket und berichtet auf seinen Social Media Plattformen über die Aktion und das Feedback.

