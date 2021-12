Biedenkopf: Diebe haben Süßigkeiten für 12.000 Euro im Auto

Die Täter hielten sich am Dienstag, gegen 16.50 Uhr, in dem Lebensmittelmarkt auf, versteckten dabei Schokolade in der Kleidung.

Wittgenstein/Biedenkopf. Schokolade, Messersets und Drogerieartikel stellte die Polizei in Biedenkopf in einem weißen Toyota sicher. Das alles könnte Diebesgut sein.

Der Polizei in Biedenkopf fielen am Dienstag zwei Ladendiebe auf. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden große Mengen an möglichem Diebesgut aufgefunden. Hierbei handelte es sich um Süßigkeiten im Wert von ca. 12.000 Euro. Da die Männer keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten, besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen nach möglichen, noch unbekannten Tatorten dauert an. Es ist möglich, dass die Täter auch in Siegen-Wittgenstein aktiv waren.

Lesen Sie auch:

Schneller Fahndungserfolg gegen Ladendiebe in Bad Berleburg

Bad Berleburg: Bernd Dickel blickt auf 42 Jahre Polizeidienst zurück

Polizei ermittelt gegen Auto-Rowdy nach Jagd auf Radfahrer

Fünf volle Umzugskartons

Die Polizei hat die beiden Tatverdächtigen gegen eine Sicherheitsleistung auf freien Fuß gesetzt. Die beiden haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Sie gaben an, auf der Durchreise zurück nach Rumänien zu sein. Sie hielten sich am Dienstag, gegen 16.50 Uhr, in dem Lebensmittelmarkt auf, versteckten dabei Schokolade in der Kleidung und legten an der Kasse nur wenig Ware zur Bezahlung auf das Laufband. Angesprochen auf die unter der Kleidung getragenen Süßwaren, legten die beiden auch diese auf das Band und bezahlten dann insgesamt 467 Euro. Die Polizei durchsuchte anschießend den benutzten weißen Toyota Prius und stellte fünf verschlossene und verklebte Umzugskartons sicher.

Das könnte Diebesgut sein

Diese waren randvoll überwiegend mit Süßwaren von Lindt, Merci und Ritter Sport, aber auch mit Lebensmittelkonserven, Drogerieartikeln und einer großen Anzahl von Messersets von Zwilling. Da die Männer für die Waren keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete daher die Sicherstellung an.

Nach der Sichtung und ersten groben Rechnung liegt der Warenwert bei ca. 12.000 Euro. Derzeit sucht die Polizei nach weiteren Tatorten.

Die Polizei hat Fragen

Wo ist der weiße Toyota Prius mit den ausländischen Kennzeichen aufgefallen? Wo fehlen die sichergestellten Waren, wobei allein die Vielzahl der Messersets und die großen Mengen an Schokolade bzw. Süßwaren aufgefallen sein müssten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein