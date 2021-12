Biedenkopf: Impfstelle im DRK-Krankenhaus Biedenkopf kommt

Das DRK-Krankenhaus im hessischen Biedenkopf. Hier wird in der kommenden Woche ein Impfstelle ihre Arbeit aufnehmen.

Angeboten werden 1. und 2. Impfungen sowie Boosterimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna.

Bad Laasphe/Biedenkopf. Das DRK-Krankenhaus Biedenkopf eröffnet am Dienstag, den 7. Dezember eine ständige Impfstelle in der „Alten Hauptpost“, Hospitalstraße 52, in Biedenkopf. Es ist geplant das Impfzentrum mindestens bis zum 31. Januar 2022 zu betreiben, bei Bedarf auch darüber hinaus. Es wird ausschließlich mit Terminvergabe gearbeitet.

Anmelden ist nötig

Anmeldungen können ab sofort unter www.drk-biedenkopf.de/impfzentrum vorgenommen werden. Für Menschen, die sich nicht über das Internet anmelden können, ist eine Hotline unter 06461/77-379 am Freitag, 3. Dezember, von 13 bis 16 Uhr, vom 6. bis 10. Dezember von 12 bis 15 Uhr und vom 13. bis 17. Dezember von 13 bis 16 Uhr geschaltet. Da das DRK nicht weiß, wie viel Impfstoff es in den Folgewochen tatsächlich erhält, ist die Anmeldung immer nur 14 Tage im Voraus möglich. Das Impfzentrum hat dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

1. und 2. Impfungen sowie Boosterimpfungen

Angeboten werden 1. und 2. Impfungen sowie Boosterimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Die beiden Impfstoffe sind als absolut gleichwertig anzusehen. Jeweils von 8 bis 9.30 und von 14 bis 15.30 Uhr wird aus organisatorischen Gründen Spikevax von Moderna geimpft. Hier sollten sich nur Personen anmelden, die über 30 Jahre alt sind. Ansonsten entscheidet der Arzt vor Ort nach medizinischen Gesichtspunkten. Die Anmeldung zur 3. Impfung sollte erst erfolgen, wenn die Grundimmunisierung (2. Impfung) zum gewählten Termin mindestens fünf Monate her ist. Mitzubringen sind: der ausgefüllte und unterschriebene Aufklärungsbogen, die unterschriebene Einwilligung. Personalausweis und Impfpass. Jugendliche unter 16 müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein.

Verständliche Informationen zu den Impfstoffen finden Sie hier: https://www.tagesschau.de/inland/faq-kreuzimpfungen-coronavirus-modernabiontech-101.html.

