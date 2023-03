Biedenkopf: Sportschuhe erbeutet - Polizei fahndet nach Paar

Biedenkopf. Die Kripo im benachbarten Hessen fahndet nach einem dreisten Diebstahl mit Bedrohung nach einem Paar, das gut beschrieben wurde.

Die Kripo Marburg bittet nach dem Diebstahl eines Paars Sportschuhe um Hinweise zu einem offenbar gemeinschaftlich handelnden Mann und einer Frau.

Tatort am Mittwoch, 8. März, gegen 9.25 Uhr, war ein Schuhgeschäft in der Georg-Kramer-Straße in Biedenkopf. Der Mann und die Frau betraten gemeinsam die Filiale und sahen sich zunächst um. Als die Frau ziemlich hastig gen Ausgang ging, schlug der Alarm an. Als eine Angestellte versuchte, die Dame aufzuhalten stellte sich der Mann ihr in den Weg, drohte verbal und verließ dann ebenfalls das Geschäft.

Lesen Sie auch:

Die Fahndung nach dem Paar blieb erfolglos. Die ca. 30 Jahre alte, schlanke und ca. 1,65 Meter große Frau mit blonden, schulterlangen Haaren trug eine beige braune gefütterte Steppjacke mit Kapuze und eine hellgraue Jogginghose. Sie hatte eine große Umhängetasche dabei, aus der beim Verlassen des Ladens noch die Spitze der eingesteckten Schuhe herausragte.

Schwarz gekleideter großer Mann

Der gänzlich schwarz gekleidete Mann mit längerem schwarzen Vollbart war ca. 35 Jahre alt, zwischen 1,95 und 2 Meter groß und von kräftiger Statur. Wer hat dieses Paar noch gesehen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung führen könnten? Ist dieses Paar vielleicht in einem Fahrzeug aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder auch die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein