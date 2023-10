Biedenkopf: Täter quälen Wildtiere teilweise bis zum Tod

Biedenkopf/Bad Laasphe. Im Wildgehege neben der B 255 in Richtung Sackpfeife haben Unbekannte im Sommer mehrere Wildtiere schwer gequält. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bereits seit den Sommermonaten ermittelt die Biedenkopfer Polizei in mehreren Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Zwischen dem 9. Juni und dem 13. Juli dieses Jahres drangen laut Polizei bislang Unbekannte auf das Gelände des Wildgeheges neben der B 255 in Richtung der Sackpfeife ein. Insgesamt quälten die Unbekannten in diesem Zeitraum mindestens drei Wildtiere mit spitzen Gegenständen und verletzten zwei Waschbären schwer, ein Fuchs verendete in Folge der zugefügten Verletzungen.

Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise: Wem sind in den Sommermonaten 2023, insbesondere im Juni und Juli, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geheges, in dem Jungtiere „aufgepeppelt“ und dann wieder in die Freiheit entlassen werden, aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

