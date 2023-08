Big Bounce: Robin Lückert springt sich ins Halbfinale

Dotzlar. Der Dotzlarer hat es geschafft: Er ist am 19. August im Halbfinale der RTL-Trampolin-Show zu sehen und überzeugt dort vor allem mit einem Talent.

Robin Lückert hat es geschafft – er hat sich durch den Hindernisparcours von Big Bounce – die Trampolin-Show von RTL gekämpft und steht nun am kommenden Samstag, 19. August, im Halbfinale. Dann treten ab 20.15 Uhr die 48 besten Springer aus den vier Qualifikations-Sendungen gegeneinander an. Ob der Dotzlarer es ins Finale schafft? „Das darf ich leider noch nicht verraten“, so Lückert im Gespräch mit der Redaktion.

Drei Wochen ist es nun schon her, dass der professionelle Baumkletterer über die TV-Bildschirme in den heimischen Wohnzimmern sprang. Waren es anfänglich noch 240 Teilnehmer in den Qualifikationsrunden – gehört der Dotzlarer nun zu den Top 48. Schon in der ersten Runde überzeugte und überraschte er selbst das Moderatoren-Team mit seiner Schnelligkeit. Und genau damit möchte er auch im Halbfinale punkten, um am Ende ins Finale und somit den 50.000 Euro Preisgeld ein Stückchen näher zu kommen. „Ich kann es rückblickend immer noch nicht glauben. Das ist einfach ein wahnsinniges Gefühl, wenn man sich trotz der vielen Athleten und Profispringern durchsetzt“, sagt er stolz.

Beim Dreh im niederländischen Breda habe er von der Gefühlswelt kaum etwas mitbekommen: „Da war man durch den Dreh so beschäftigt und stand unter Strom.“ Doch das ist nun anders – jetzt wo er die Show daheim mit seinen Freunden und der Familie schauen kann. „Das war lustig, sich selbst im Fernsehen zu sehen“, sagt er. Seitdem hat sich einiges verändert für den jungen Dotzlarer: „Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht angesprochen werde.“ Sprüche wie „Na du Bouncer“ oder „Na, wie springt es sich?“ gehören seitdem zum Alltag. „Ich bin schon aufgeregt und gespannt, wie die nächste Folge ankommt.“

