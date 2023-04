Bikar Metalle verabschiedet Mitarbeiter der ersten Stunde

Raumland. Es ist ein besonderes Arbeitsjubiläum, 50 Jahre für ein Unternehmen tätig zu sein - so ungewöhnlich wie der Job den Kurt Kleinmichel gemacht hat.

Eine besondere Verabschiedung gab es bei der Bikar Metalle GmbH in Raumland. Das Familienunternehmen verabschiedete mit Kurt Kleinmichel seinen langjährigsten Mitarbeiter.

Kurt Kleinmichel war seit dem 1. April 1972 für das Traditionsunternehmen tätig und hat somit mehr als 50 Jahre die Entwicklung des Metallhändlers begleitet und geprägt. Besonders außergewöhnlich: Der Berghäuser ging in all den Jahren parallel immer noch einem anderen Beruf nach und hatte bei Bikar einen festen Nebenjob. Kurt Kleinmichel brachte vor 50 Jahren als erster externer Büromitarbeiter Ordnung in das damals noch junge Unternehmen und legte wichtige Grundlagen in Buchhaltung und Verwaltung, von denen Bikar noch heute profitiert. Damit war er einer der wenigen Angestellten, die mit allen drei Bikar-Generationen zusammengearbeitet haben. Auch wenn er nicht immer vor Ort war, war Kurt Kleinmichel doch der Ansprechpartner für viele Mitarbeiter in Fachfragen rund um die betriebliche Altersvorsorge.

Verabschiedung Kurt Kleinmichel: Dr. Ulf Völker überreicht Kurt Kleinmichel die Ehren-Urkunde der IHK für 50-jährige Tätigkeit bei Bikar Foto: Bikar Metall GmbH / WP

Seit 1980 kümmerte sich Kurt Kleinmichel überwiegend um die Lohnbuchhaltung von Bikar und betreute diese bis 2019. Gemeinsam mit Kollegen führte er früh digitale Lösungen ein, die bis zum heutigen Tage Grundlage für die Buchhaltung des Unternehmens sind. Seine Akribie und Zuverlässigkeit waren und bleiben beispielhaft für kommende Generationen. So würdigte Geschäftsführer Pascal Bikar die Lebensleistung: „Bei Dir konnte man sich immer sicher sein, dass eine Aufgabe zu 100 Prozent erledigt wird. Viele Mitarbeiter von Bikar waren und sind Dir noch heute dankbar für Deine Tipps und Hilfestellungen“.

Als kleines Dankeschön erhielt er einen Wanderurlaub im Schwarzwald. Geschäftsführerin Claudia Bikar betonte zudem in ihrer Abschiedsansprache: „Kurt, du wirst immer ein Teil der Firmengeschichte von Bikar bleiben. Als unser Mitarbeiter Nummer 1 bist Du aber auch ein großes Stück Familiengeschichte. Dafür danken wir Dir und wünschen Dir einen wunderbaren Ruhestand.“

