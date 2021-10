Bike-Park und Radreisewege: Das sagt die Stadt Bad Laasphe

Gleich zwei Initiativen setzen sich derzeit in Bad Laasphe gemeinsam für attraktive Angebote für Radfahrer ein – die Mountainbike Initiative Bad Laasphe und die Interessengemeinschaft Bike-Park Bad Laasphe.

Bad Laasphe. Mountainbiker setzen sich für ein attraktives Angebot für Radfahrer ein. Bad Laasphes Stadtverwaltung signalisiert Gesprächsbereitschaft.

Gleich zwei Initiativen setzen sich derzeit in Bad Laasphe gemeinsam für attraktive Angebote für Radfahrer ein – die Mountainbike Initiative Bad Laasphe und die Interessengemeinschaft Bike-Park Bad Laasphe. Das Ziel: Ein Bike-Park und Radreisewege sollen entstehen. Ein Konzept für die Ideen soll bald den Politikern des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Stadt Bad Laasphe vorgelegt werden (wir berichteten am Dienstag).

Stellungnahme der Stadt

„Auch der Stadtverwaltung ist es ein Anliegen, dass die Idee eines Bike-Parks oder Flowtrails umgesetzt wird. Deshalb arbeitet sie derzeit mit Hochdruck daran, geeignete alternative Flächen zu suchen und zu finden. Sobald diesbezüglich Ergebnisse vorliegen, wird die Verwaltung wegen der weiteren Möglichkeiten und Gestaltung bzw. Umsetzung das Gespräch mit den infrage kommenden Interessensgruppen suchen“, heißt es seitens der Stadtverwaltung auf Anfrage.

Und wie schaut es in Sachen Radreisewege aus, für die sich die Mountainbike Initiative Bad Laasphe (gegründet von Mitgliedern der MTB-Abteilung des TV Bad Laasphe) ganz besonders einsetzt, aus? „Was das weiter gefasste Thema ,Radreisewege angeht, so hat die Stadtverwaltung durch die Medien erfahren, dass sich auch hierzu im Hintergrund Interessierte bzw. Initiativen schon einige Gedanken gemacht haben.“ Die Stadtverwaltung begrüße das große Engagement der Initiative und Interessengemeinschaft. „Generell wird das Thema Radverkehr derzeit auf vielen Ebenen behandelt. Genau wie beim Bike-Park ist die Verwaltung natürlich auch für diese Anregungen offen und bereit, gemeinsam mit den Initiatoren aus der Bürgerschaft und allen weiteren Akteuren wie beispielsweise TKS, Nachbarkommunen und Kreis an dem Thema weiter zu arbeiten, um Verbesserungen des Status Quo herbeizuführen.“

