Bio- und Restmüll in Erndtebrück wird teurer

In der Gemeinde Erndtebrück ist für das kommende Jahr eine Erhöhung der Gebühren für Bio- und Restmüll erforderlich, heißt es in der Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss, der am Mittwoch kommende Woche tagen wird. Demnach ist die Menge des eingesammelten Restmülls gegenüber dem Vorjahr um rund 66 Tonnen (sieben Prozent) gestiegen, was zu einem Mehraufwand in Höhe von rund 22.000 Euro geführt hat.

Gebühren müssen Kosten decken

Die Sperrmüllmenge ist um etwa 39 Tonnen (14 Prozent) gestiegen und hat zu einem Mehraufwand in Höhe von etwa 12.500 Euro geführt, wird aus der Vorlage deutlich. Aufgrund der Gebührenkalkulation 2021 und der Abrechnung des Jahres 2019 ist also eine Änderung der Satzung im Hinblick auf die Anpassung des Gebührensatzes nötig. Aufgrund der Kalkulation der Abfallgebühren für 2021 ergeben sich danach kostendeckende Gebühren für die Entsorgung des Mülls:

Die Entsorgung des 60-Liter-Abfallgefäßes erhöht sich von 115,80 Euro pro Jahr (2020) auf 129,24 Euro. Die 80-Liter-Tonne kostet im kommenden Jahr 171,12 Euro – 2020 waren es noch 153,24 Euro. Für 120 Liter werden statt 227,76 Euro 254,64 Euro fällig. 240 Liter sollen 2020 507,24 Euro kosten – das übersteigt ebenfalls das Vorjahr (453,72 Euro). Die Entsorgung der Biotonne kostet im Jahr 2021 in der 120-Liter-Tonne 79,44 Euro statt 73,44 Euro. Die 240-Liter-Tonne soll 129 Euro kosten, anstatt den 117,72 Euro aus dem Vorjahr.