Birgit Klinkert verlässt Städtisches Gymnasium Bad Laasphe

Bad Laasphe. 12 Jahre lang hat Birgit Klinkert wichtige Arbeit am Städtischen Gymnasium geleistet. Jetzt ist Schluss.

Die Übermittagsbetreuung am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe wird seit vielen Jahren mit einem Namen verbunden: Birgit Klinkert. Am 31. August wurde Birgit Klinkert in der Aula verabschiedet. Schulleiterin Corie Hahn schaute dabei zurück auf zwölf spannende Jahre der Betreuung.

Corie Hahn (rechts) verabschiedet Birgit Klinkert (Mitte) nach 12 Jahren als Leiterin der Über-Mittag-Betreuung am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe. Foto: Städtisches Gymnasium Bad Laasphe

Die Hausaufgabenbetreuung am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe wird ermöglicht durch den Träger „Betreuung an Schulen“ (BAS), der NRW-weit tätig ist. In enger organisatorischer Zusammenarbeit mit der BAS baute Birgit Klinkert die Übermittagsbetreuung am Städtischen Gymnasium im Jahr 2009 auf. Von Anfang an waren dabei nicht nur Hausaufgaben wichtig.

Birgit Klinkert förderte die ihr anvertrauten Kinder individuell und vielfältig. Es wurde gemeinsam zu Mittag gegessen, zusammen gespielt oder entspannt bevor es schließlich, in einer strukturierten Stillarbeitsphase, an die Hausaufgaben ging. Birgit Klinkert hat der Betreuung ein Gesicht gegeben, grundlegende nachhaltige Strukturen geschaffen und war für Eltern, Kinder und Lehrkräfte stets eine verlässliche und authentische Ansprechpartnerin.

