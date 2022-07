Birkefehl macht sich bereit fürs Schützenfest

Birkefehl. Endlich grüne Jahreszeit: Birkefehl bereitet sich auf sein Schützenfest am Wochenende vor. Alles zum Festablauf.

Jetzt kommt das Schützenfest auch nach Birkefehl – am Wochenende, 30. und 31. Juli, ist es so weit und die grüne Jahreszeit kommt ins Dorf.

„Die Corona-Pandemie hat uns in den letzten Jahren einige Entbehrungen abverlangt. Umso erfreulicher ist es, dass wir in diesem Jahr wieder unser Schützenfest feiern können“, so Magnus Treude, 1. Vorsitzender des Schießvereins „Tell“ 1964 Birkefehl. „Wenn der Schießverein ,Tell’ 1964 Birkefehl sein Schützenfest feiert, dann ist dieses auch ein Beitrag zur Mitgestaltung und Festigung der Dorfgemeinschaft in unserem Heimatdorf. Auch in diesem Jahr möchten wir in gewohnter Tradition harmonisch in bester Schützenfeststimmung feiern und alle unsere Festbesucher an diesem geselligen Ereignis teilnehmen lassen“, so Treude.

„Ich freue mich auf die festlichen Stunden, wo Alt und Jung miteinander Party machen. Die vielfältigen Aufgaben meistern geht nicht ohne die Mithilfe vieler“, so Treude mit Blick auf die aktiven Mitglieder, die Jugendabteilung und die Bürger Birkefehls.

Am Wochenende soll nun nach drei Jahren Regentschaft König Stephan Striezel sowie Jugendkönig Adrian Doutheil abgelöst werden. „Unseren scheidenden Majestäten Jugendschützenkönig Adrian Doutheil, sowie Schützenkönig Stephan Strietzel gilt unser Dank für die 3 ungewöhnlichen Regentschaftsjahre, die wir gemeinsam verleben durften.

„Den Königsanwärtern und den Teilnehmern beim diesjährigen Preisschießen wünsche ich Treffsicherheit im entscheidenden Augenblick. Mit dem Wunsch, dass die unliebsamen Ereignisse der letzten drei Jahre einzigartig und einmalig bleiben“, so Magnus Treude.

Der Festablauf

Bereits am Freitag, 29. Juli, können sich Jugendliche unter zwölf Jahren im Simulationsschießen üben. Am Samstag aber geht es dann richtig los: Um 12.30 Uhr beginnt das Jugendvogelschießen. Um 14 Uhr geht es weiter mit dem Preis- und Königsschießen der Erwachsenen – dann wird der neue Regent für Birkefehl ermittelt.

Um 19 Uhr werden die Vereine begrüßt: „Besonders freuen wir uns wieder auf unseren Patenverein Schützenverein Birkelbach und unsere befreundeten Schützenvereine aus Benfe, Leimstruth und Girkhausen“, so Treude.

Um 19.30 Uhr ist es dann soweit und der neuen Majestät kann die Krone aufgesetzt werden. Um 20 Uhr geht es dann los mit der Party, Tanz und Musik: „Am Festsamstag wird wieder die Tanz- und Showband Let’s Dance zur stimmungsvollen Birkefehler Schützennacht aufspielen“, Magnus Treude.

Festzug am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit dem Festumzug durch die Straßen Birkefehls – Antreten hierfür ist um 10.30 Uhr. Begleitet wird der Festzug durch das Tambourcorps des TuS Erndtebrück. „Anschließend zum Frühschoppen bringen in diesem Jahr wieder die Hunsrücker Spitzbuwe das Zelt zum Feiern“, so Treude. Am Nachmittag findet dann noch der Kindertanz statt.

