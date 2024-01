Birkelbach: B.E.U.S.S.E reloaded Party kehrt zurück

Bei der Beusse reloaded Party in Birkelbach brannte am Samstagabend die Hütte.

Birkelbach Es ist wieder soweit, die Dorfjugend Birkelbach kündigt die nächste Auflage der B.E.U.S.S.E Party an. Alle Infos zur Party und Ticketverkauf.

Am zweiten Februarwochenende wird in der Mehrzweckhalle Birkelbach wieder gerockt. Die Dorfjugend Birkelbach veranstaltet am 10. Februar wieder die traditionelle B.E.U.S.S.E reloaded Party in der Mehrzweckhalle Birkelbach. Die Gäste dürfen sich, so kündigen es die Veranstalter an, auf einen früheren Einlass um 18.30 Uhr freuen, um sich schon mit Freunden und Bekannten auf die besten Rockhits einzustimmen.

„Die tatkräftigen Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf und jede Menge Spaß. Neben traditionellen Getränken wie dem Altenmünster Bier wird es auch wieder eine Longdrinkbar geben, an der neben Longdrinks auch Shots und Cocktails angeboten werden“, so die Dorfjugend Birkelbach.

Beusse reloaded: Die besten Fotos von der großen Party Beusse reloaded: Die besten Fotos von der großen Party Bei der Beusse reloaded Party in Birkelbach brannte am Samstagabend die Hütte. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

Bei klassischen und harten Rock- und Metal-Hits kann auf der Tanzfläche bis spät in die Nacht gefeiert werden. In diesem Jahr konnte die Dorfjugend Birkelbach den ehemaligen und langjährigen DJ der Kultkneipe am Bahnhof, Lutz Sauer, für die B.E.U.S.S.E reloaded Party gewinnen.

Der Vorverkauf beginnt am 15. Januar bei den Sparkassen in Erndtebrück, Bad Berleburg & Bad Laasphe. Für Gäste außerhalb des Kreises Wittgenstein können Tickets über die E-Mail-Adresse dorfjugend.birkelbach@outlook.de erworben werden. Die Abendkasse am Veranstaltungstag bietet spontan Interessierten die Möglichkeit, an der B.E.U.S.S.E. teilzunehmen.

