Birkelbach: B.E.U.S.S.E reloaded Party steigt im Februar

Birkelbach. Kult-DJ, Altenmünster Bier und ein urig gestalteter Keller: Alle Infos zur anstehenden Kultparty in der Mehrzweckhalle.

Die Legende lebt: Einst war Beusse die Kultkneipe am Birkelbacher Bahnhof. Viele Erinnerungen werden noch mit ihr verbunden – auch heute noch. Zeit, diese Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Am Samstag, 11. Februar, steigt wieder die bekannte Beusse reloaded Party in der Birkelbacher Mehrzweckhalle, veranstaltet von der Dorfjugend Birkelbach. Traditionelle Getränke wie das Altenmünster Bier und der urig gestaltete Keller sind auch in diesem Jahr wieder fester Bestandteil der Party.

„Genau 1099 Tage liegen zwischen der letzten Beusse reloaded Party und der kommenden“, so Yannick Hoedt. Corona machte in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Partypläne der Dorfjugend. In diesem Jahr aber kann die Party endlich wieder steigen. „50 bis 60 Helfer sind in diesem Jahr dabei, um die Musikveranstaltung zu organisieren und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen“, sagt Hoedt.

Seit Ende November 2022 laufen die Vorbereitungen für die Party. „Erste Gespräche im Vorstand fanden statt. Immerhin mussten wir schauen, wie es mit der Party in der neuen Halle ausschaut – gerade im Hinblick auf den ,Keller’. Den wollten wir unbedingt beibehalten. Immerhin kommen viele nur für den Keller.“ Und der soll auch in diesem Jahr wieder dunkel gehalten werden – in Erinnerung an eben jene Kultkneipe. Noch Ende dieser Woche sollen die Plakate und Flyer fertig gedruckt sein.

Karten bereits am 9. Januar erhältlich

Die Vorfreude auf die Party ist aber schon jetzt enorm. „Mit guter alter Rockmusik von AC/DC bis ZZ Top soll die ehemalige Kultkneipe noch einmal für einen Abend zum Leben erweckt werden“, teilt die Dorfjugend via Facebook mit. Und für die Musik sorgt nicht irgendjemand – sondern DJ Matthias Quade. Er hat bereits in der Kultkneipe B.E.U.S.S.E aufgelegt, als es diese noch gab. „Das ist uns schon ein Anliegen, dass die Original-DJs auf den Partys auflegen“, findet Hoedt. Und nicht nur der DJ von früher ist an Bord – auch die beliebten Getränke von damals wird es am 11. Februar wieder geben.

Los geht es am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr. Dann steigt erneut die B.E.U.S.S.E reloaded Party in Birkelbach. Foto: Privat / WP

Tatkräftige Unterstützung erhält die Dorfjugend auch in diesem Jahr wieder von „der Sparkasse Wittgenstein und der Privatbrauerei Bosch, ohne die so eine Veranstaltung gar nicht erst möglich wäre“.

Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Montag, 9. Januar, in den Sparkassen-Filialen in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück. Für die Gäste, die eine weitere Anreise haben, können die Karten per E-Mail an dorfjugend.birkelbach@outlook.de erworben werden. „Bitte nennt uns in der E-Mail die Personenanzahl.“ Die Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 9 Euro.

