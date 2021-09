Birkelbach: Großer Ansturm auf Baby- und Kinderflohmarkt

Birkelbach. Zahlreiche Besucher beim Baby- und Kinderflohmarkt auf dem Birkelbacher Dorfplatz. Neben Kleidung sind auch Kinderwagen besonders gefragt.

Kleidungsstücke, Spielzeug, Teddybären und vieles mehr – der neue Dorfplatz in Birkelbach ist zwar noch nicht ganz fertig, wird aber dennoch schon genutzt. So tummelten sich dort erst kürzlich zahlreiche potenzielle Kunden auf dem Baby- und Kinderflohmarkt. Dieser fand unter freiem Himmel – eben auf dem Birkelbacher Dorfplatz – statt. „Es wurde dringend Zeit, dass wieder ein Flohmarkt stattfindet”, sagte einer der Kundinnen. Sie war auf der Suche nach passender Kleidung für ihren Sohnemann.

Dorfgemeinschaft unterstützt Idee

„Kinder wachsen so schnell und die Sachen auf dem Flohmarkt sind ja oft so gut wie neu”, warf ein Vater ein. Genau so sieht es auch Lisa Rühl-Homrighausen, die auf die Idee gekommen war, den Flohmarkt Open-Air stattfinden zu lassen. Schnell gab es dafür auch die Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft. „Die Frage war vor allem, wie erfüllen wir die Corona-Schutzregeln? Schnell war klar, das geht am einfachsten im Freien”, so die Ideengeberin.

Am vergangenen Wochenende war es dann soweit: Zahlreiche Anbieter bauten auf dem neuen Dorfplatz ihre Waren auf. Doch nicht nur Kleidung, Nützliches und Spielzeug gab es auf dem Baby- und Kinderflohmarkt zu kaufen – auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Denn: gleich nebenan warteten frische Waffeln auf die Besucherinnen und Besucher.

Ein guter Tag für Käufer und Verkäufer

Schnell gab es einen Ansturm auf die Strampler, Pullover, Kleidchen und Schuhe. Auch Spielzeug, Dreiräder und Kinderwagen waren gefragt. Es war ein guter Tag für Käufer und Verkäufer. Die Flohmärkte, die sonst an vielen Orten in Wittgenstein stattfinden, finden immer wieder großes Interesse. Viele junge Eltern nutzen die Gelegenheit, sich mit günstiger Kleidung für ihren Nachwuchs einzudecken. Auch viele der Verkäufer suchten nach guten Angeboten. „Kinder wachsen eben schnell”, war ein immer wieder zu hörender Satz auf dem Markt.

Vor allem jetzt, nach der langen Coronazwangspause, war das Interesse an einem solchen Baby- und Kinderflohmarkt besonders groß. „Wir hatten die Schränke voll von zu kleinen Sachen”, sagte auch Lisa Rühl-Homrighausen. Während sie dies sagte, hatten schon wieder zwei Kundinnen den Geldbeutel gezückt, um Pullover und Schuhe für ihre Kinder zu kaufen.

Käufer und Verkäufer wurden sich schnell handelseinig und alle auf dem Birkelbacher Dorfplatz waren froh, wieder über einen Kinderflohmarkt schlendern zu können. Am frühen Nachmittag drängten sich die Besucherinnen und Besucher, die alle Masken tragen mussten, auf dem Dorfplatz. Gut möglich, dass es nicht der letzte dieser Art an dieser Stelle war. gusch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein