Birkelbach: Kirchengemeinde begrüßt neuen Pfarrer Jaime Jung

„Willkommen“ stand auf der Lampe, die Jaime Jung aus den Händen von Simone Conrad erhielt. Als Superintendentin freute sich die ehemalige Birkelbacher Gemeindepfarrerin darüber, dass so schnell ein Nachfolger für sie in dieser Stelle gefunden werden konnte.

Birkelbach. Jaime Jung übernimmt die halbe Pfarrstelle von der neuen Superintendentin Simone Conrad.

Schon im Januar hat das Presbyterium den Erndtebrücker Jaime Jung als neuen Inhaber der halben Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Birkelbach bestimmt. Am Pfingstsonntag predigte er jetzt erstmals als gewählter Pfarrer in der örtlichen Kirche. Nach dem dritten Advent hatte es corona-bedingt seit Dezember im Wittgensteiner Kirchenkreis keine Präsenz-Gottesdienste gegeben, wie viele andere heimische Kirchengemeinden stiegen auch die Birkelbacher zu Pfingsten wieder in die Gottesdienste mit Gästen ein.

Seit Oktober bereits im Dienst

Da Jaime Jung in der Vakanz-Verwaltung bereits seit Oktober die Vertretungsdienste in Birkelbach übernahm, hatten sich die Birkelbacher Gemeindeglieder und der ursprünglich aus Brasilien stammende Pfarrer schon ein wenig kennengelernt, trotzdem war der Gottesdienst jetzt etwas Besonderes, so dass auch Simone Conrad als Wittgensteiner Superintendentin zur Feier des Tages vor Ort war. Sie begrüßte ganz offiziell den Gemeindepfarrer Jaime Jung in der geschmückten Kirche. Die Luftballons hingen hier jedoch nur, weil man Pfingsten als Geburtstag der Kirche versteht.

Ordentlicher Einführungsgottesdienst folgt

Ein ordentlicher Einführungs-Gottesdienst für Jaime Jung und ein fröhliches Gemeindefest, um den neuen Pfarrer noch besser kennenzulernen, gibt es nämlich erst in den nächsten Monaten, wenn weniger strikte Abstands- und Hygiene-Regeln sowie besseres Wetter wieder ein unbeschwerteres Feiern zulassen. Beim Pfingstgottesdienst jetzt war mit etwas mehr als 40 Besucherinnen und Besuchern schon die Obergrenze an Gästen erreicht.

