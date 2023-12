Birkelbach: Über 1000 Feierwütige auf der Xmas-Night

Birkelbach Weihnachten muss nicht still und besinnlich sein: Das bewiesen jetzt die Sportfreunde Birkelbach, die zahlreiche Gäste zu ihrer Party lockten.

Es muss nicht unbedingt immer besinnlich sein an Weihnachten: Die mittlerweile schon legendäre Weihnachtsparty der Sportfreunde Birkelbach lockte auch in der zweiten Auflage nach der Corona-Pause wieder feierfreudige Besucher aus Nah und Fern an, um am ersten Weihnachtstag gemeinsam zu feiern. Weit über 1000 Gäste aus Wittgenstein, so bilanzieren jetzt die Veranstalter Sportfreunde Birkelbach, aber auch aus den angrenzenden Nachbargebieten des Siegerlandes, Sauerlandes und Hessen kamen am 25. Dezember in der Birkelbacher Mehrzweckhalle zusammen und feierten ausgiebig bis tief in die Weihnachtsnacht.

Bereits vor Beginn hatte sich am Eingang eine lange Schlange gebildet, so dass sich die weihnachtlich geschmückte Halle recht schnell füllte. Die einen kamen, um den Weihnachtsbraten weg zu tanzen, andere um bei ihrer Rückkehr in die alte Heimat über die Feiertage alte Freunde wieder zu treffen.

Sehr viele erfreuten sich an der „wohl größten Longdrink-Bar Wittgensteins“, die mit fairen Preisen gerade auch die Jüngeren ansprach, so die Veranstalter. Hinter der Biertheke sorgten vier Zapfstellen dafür, dass keiner zu lange auf sein frisches Pils warten musste. Hier war auch ein Großteil der etwa 60 Helfer der Sportfreunde aktiv, die schon traditionell seit vielen, vielen Jahren ihre Feiertage nach dieser Veranstaltung ausrichten. Die Gemeinschaft untereinander sowie das Feiern mit den Gästen lässt sie dies aber immer noch mit großer Freude und einem Lächeln im Gesicht tun. Zum Helferteam gehörte auch die Küchen-Crew, die eigens für diese Veranstaltung einen leckeren und hochwertigen „Frikadellenburger“ gezaubert und alternativ Kartöffelchen mit Dip im Angebot hatte.

Auf der Bühne sorgten wie schon im Vorjahr die Coverband Super liQuid sowie Kult-DJ Marcus Nauroth für ausgelassene Partystimmung. Für jeden Musikgeschmack war im Laufe des Abends etwas dabei, eine Mischung aus aktuellen Charthits und deutsch- und englischsprachigen Rock- und Popklassikern der letzten 30 Jahre. Bei diesem Musikangebot konnte jeder nach seinem Geschmack zuhören und genießen, mitsingen oder abtanzen. Und sich am nächsten Tag freuen auf den 25. Dezember 2024, wenn es nach altbewährtem Konzept wieder heißen wird: „Xmas-Night in Birkelbach“.

