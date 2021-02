Birkelbach: Wasserschaden macht Pfarrhaus-Verkauf sinnvoll

Die Presbyteriums-Arbeit in der Birkelbacher Kirchengemeinde hatte in jüngster Vergangenheit relativ hohe praktische Anteile: Pfarr- und Gemeindehaus sind zum 1. Februar verkauft worden, aus den alten Gemeinderäumen musste viel ausgeräumt werden.

Birkelbach. Schon seit knapp zwei Jahren stehen Pfarr- und Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Birkelbach leer – jetzt ist ein Käufer gefunden.

Deutlich schneller als erwartet hat sich ein Kauf-Interessent für Gemeinde- und Pfarrhaus in Birkelbach gefunden: Zum Stichtag 1. Februar sind die Gebäude für 99 Jahre im Erbbaurecht – der bei Kirche häufig vorgeschriebenen Verkaufsform für einen bestimmten, begrenzten Zeitraum – veräußert worden. Für das Presbyterium vor Ort bedeutete das in den vergangenen Wochen, dass es viel ausräumen musste. Möbel und zahllose Kartons wurden verladen. Diese würden nun erst einmal zwischengelagert, so der evangelische Kirchenkreis Wittgenstein, bis dafür eine neue Verwendung gefunden sei. Bereits seit knapp zwei Jahren steht das Birkelbacher Pfarrhaus ohne Mieter leer.

Noch im vergangenen Jahr war im Gemeindehaus, das ebenfalls zu dem Gebäudekomplex an der Buchenstraße gehört, ein Wasserschaden hinzu, der sowohl den Jugendraum im Keller als auch den kleinen und den großen Saal betraf. „Die Ursache liegt wohl im Dach des Gemeindehauses, muss aber noch genau überprüft werden. Dann muss ein Sanierungsplan erstellt werden – es kommt viel Arbeit auf uns zu“, schrieb die damalige Gemeindepfarrerin Simone Conrad damals im Birkelbacher Gemeindebrief: „Hier macht sich bemerkbar, dass unser Gemeindehaus nicht jünger wird – das Gebäude aus den 60er Jahren wird mehr und mehr renovierungsbedürftig werden.“

Jetzt rückt die Kirche in den Fokus

Kirchengemeinden und ihre Gebäude – das ist indes ein Thema, das nicht nur die Birkelbacher betrifft. „Heute drückt die meisten Gemeinden die finanzielle Belastung durch die Gebäude“, sagte bei der Sommersynode des Wittgensteiner Kirchenkreises 2018 der damalige Finanzausschuss-Vorsitzende Peter Liedtke, als es ums Gebäude-Management ging, „Wir haben zu viele Gebäude“, konstatierte ein Jahr später beim gleichen Anlass der damalige Wittgensteiner Superintendent Stefan Berk in seinem Bericht.

Ausgehend vom Wasserschaden schrieb Simone Conrad vergangenes Jahr im Gemeindebrief: „Daher – und aufgrund des leerstehenden Pfarrhauses – hat das Presbyterium beschlossen, sich langfristig vom Gemeindehaus an der Buchenstraße zu trennen und das Gebäude samt Pfarrhaus zu verkaufen. Es wird finanziell nicht möglich sein, sowohl Kirche als auch Gemeindehaus zu halten – und es ist unser unbedingtes Anliegen, unsere schöne Kirche weiter zu pflegen und noch mehr zu nutzen.“

Gemeinde wäre finanziell überfordert

Weil der Gebäudebestand, wie Simone Conrad es ausgeführt hatte, absehbar über kurz oder lang die 1150-Seelen-Gemeinde Birkelbach finanziell überfordert hätte und weil das Pfarrhaus, in dem zuletzt eine fünfköpfige Familie wohnte, viel zu groß für den frisch gewählten, alleinstehenden Pfarrer Jaime Jung gewesen wäre, nahm das Presbyterium das Kauf-Angebot gern an. Es laufen nun Verhandlungen für einen neuen zentralen Raum in Birkelbach. Ihn sollen nach der Corona-Pandemie, wenn es wieder Präsenz-Veranstaltungen gibt, die Gemeindegruppen nutzen.

Bis Mai soll auch ein neues Pfarrbüro von Pfarrer Jaime Jung in Birkelbach bezogen sein. Erreichbar ist der Pfarrer unter Tel. 02753/2461. Sollte er nicht ans Telefon gehen können, dann bitte aufs Band sprechen.