Erndtebrück: Wechsel an der Spitze des Systemzentrums 25

Erndtebrück. Neuer Leiter Oberstleutnant Nicolas Loerkens rückt den Menschen als Person und Mitarbeiter der Dienststelle sehr deutlich in den Fokus.

Der Kommandeur des Waffensystemunterstützungszentrums 2, Oberst Jörg Tönges, hat die Führung des Systemzentrums 25 von Oberstleutnant Lars Bibow auf Oberstleutnant Nicolas Loerkens übertragen.

Ortswechsel

Vor nunmehr drei Jahren übernahm Oberstleutnant Bibow die Leitung der Dienststelle am Luftwaffenstandort Erndtebrück. Doch wie so häufig ist auch dies nur ein Abschnitt im Leben eines Berufsoffiziers. Oberstleutnant Bibow verlässt das Systemzentrum 25, das dem Waffensystemunterstützungszentrum 2 (WaSysUstgZ 2) in Diepholz unterstellt ist, in Richtung Vereinigte Staaten, wo er an einer förderlichen Fortbildungsmaßnahme für seine zukünftigen Tätigkeiten teilnehmen wird.

Übergabe

Unter strenger Einhaltung der allgemein gültigen AHA+L-Regeln wurde daher die Übergabe lediglich in einem kleinen Rahmen auf dem Hachenberg ohne die üblichen externen Gäste und ohne Musikkorps durchgeführt. Der Kommandeur des WaSysUstgZ 2, Oberst Tönges, übertrug die Führung des SysZ 25 auf Oberstleutnant Loerkens und wünschte diesem und den Angehörigen des SysZ 25 „viel Erfolg und vor allem eine sichere Zukunft“.

Abschied

Oberstleutnant Bibow hob in seinen Abschiedsworten nochmals die Bedeutung des Systemzentrums 25 für den digitalen Wandel in den Streitkräften im Allgemeinen und im Besonderen für die Luftwaffe durch Software-Entwicklung hervor. „Wir besetzen in der Luftwaffe technologisch attraktive Felder wie künstliche Intelligenz und Big-Data-Analysis sowie den komplexen Informationsaustausch über Informationsdomänen hinweg.“ Und beschrieb mit diesen Worten den Auftrag, den die Dienststelle in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat.

Begrüßung

Der neue Leiter des SysZ 25, Oberstleutnant Loerkens, ist am Standort und darüber hinaus wohl bekannt, daher begrüßte Oberst Tönges ihn auch mit einem Augenzwinkern: „Herr Oberstleutnant Loerkens, da Sie an diesem Standort ein gänzlich Unbekannter sind, werde ich Sie ganz besonders intensiv – in einem Satz – vorstellen.“

Loerkens hatte in den vergangenen drei Jahren als ständiger Vertreter des Dienststellenleiters fungiert. Daher sei ihm die neue Tätigkeit „nicht ganz unbekannt“, werde aber „trotzdem viele Herausforderungen bereithalten“. Es sei ihm „eine Ehre“, so Loerkens weiter, „die Software-Schmiede der Luftwaffe als ein ganz besonderes Schiff führen zu dürfen.“ Zugleich rückte er den Menschen als Person und Mitarbeiter sehr deutlich in den Fokus und wies darauf hin, dass der etablierte Teamgedanke in der Dienststelle vollumfänglich dem Leitbild der Luftwaffe entspreche.