BKW Bad Berleburg soll künftig Erzieher ausbilden

Grüne: Erzieher im Berufskolleg Wittgenstein ausbilden

Für einen Bildungsgang zum staatlich anerkannten Erzieher am Berufskolleg Wittgenstein (BKW) in Bad Berleburg setzt sich die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Siegen-Wittgenstein ein. Das Argument des Kreises Siegen-Wittgenstein als Schulträger, es gebe bei Schülerinnen und Schülern kein Interesse für die Ausbildung am Standort Wittgenstein, wollen Fraktionssprecherin Christiane Berlin und Fraktionsgeschäftsführerin Anke Hoppe-Hoffmann so nicht stehen lassen. In einem Antrag zur nächsten Sitzung des Kreis-Ausschusses für Schule, Weiterbildung und Sport sowie zum Kreistag schlagen sie einen „Runden Tisch“ vor, um den Bildungsgang zum Schuljahr 2021/22 an den Start zu bekommen.

Kritik: Abfrage greift zu kurz

Der erforderliche Klassenfrequenz-Richtwert für den Bildungsgang liegt bei 22 Studierenden. Auf Nachfrage hätten lediglich fünf Schülerinnen und Schüler, die mit Ende dieses Schuljahres die Fachoberschule (FOS) für Gesundheit und Soziales am Berufskolleg Wittgenstein abschließen, Interesse an einer Erzieher-Ausbildung bekundet – das hatte Helge Klinkert, im Kreishaus Dezernentin Schule, Bildung, Soziales, Jugend und Gesundheit, vergangenen November im Kreis-Schulausschuss berichtet. Deshalb und auch mit Blick auf eine nicht ausreichende Zahl von Praktikumsplätzen habe der Kreis bei der Bezirksregierung in Arnsberg eben keinen Antrag auf Einrichtung des Bildungsgangs zum Schuljahr 2020/21 gestellt.

Die jährliche Abfrage nur bei Schülerinnen und Schülern der FOS 12 des BKW „greift nach unserer Auffassung als Bedarfsermittlung für eine Bildungsplanung viel zu kurz“, so die Bündnis-Grünen. Dabei sei der Bildungsgang gerade für die Schülerinnen und Schüler aus der Bad Berleburger Hauptschule, den drei Realschulen in Bad Laasphe und Erndtebrück sowie den drei Gymnasien in Bad Laasphe und Bad Berleburg sehr attraktiv: „Sie können hier gleichzeitig den Abschluss als staatlich anerkannter Erzieher und die Fachhochschulreife erlangen.“

Einzugsbereich reicht bis Winterberg

Aber nicht nur Wittgenstein gehöre zum „Einzugsbereich des BKW, sondern er reicht auch bis Winterberg, Frankenberg oder Biedenkopf“. Vor diesem Hintergrund habe die Argumentation der Verwaltung „eine sehr schmale Basis. Es ist sehr spekulativ, die Chancen des Bildungsgangs nach dieser Umfrage zu beurteilen“.

Auch das Problem Praktikumsplätze „dürfte mittlerweile durch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt überholt sein“, meinen die Grünen. So werbe die AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe mit Blick „auf die ungünstige Altersstruktur der Belegschaft“ dringend auch um Fachkräfte im Berufsfeld der Erzieherin. Dabei gebe es gerade auch in Wittgenstein „Schwierigkeiten, alle Stellen zu besetzen“. So würden für die geplante Umwelt-Kita in Erndtebrück „schon jetzt Fachkräfte im Lokalteil der Zeitungen angesprochen“.

Die Zeit bis zu Beginn des Schuljahres 2021/22 solle nun genutzt werden, so schlagen die Grünen vor, um eingehende Gespräche mit allen Akteuren zu führen und einen „Runden Tisch“ mit allen Beteiligten einzuführen, heißt es Außerdem gelte es, den Bedarf an Ausbildungsplätzen für den Bildungsgang „möglichst exakt zu ermitteln“.

Der Kreis-Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport tagt am Dienstag, 17. März, im Bernhard-Weiß-Saal der IHK Siegen, Koblenzer Straße 121, in Siegen. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 17 Uhr. Die Sitzung des Kreistages findet am Freitag, 27. März, im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, großer Sitzungssaal, statt – öffentlicher Teil ab 16 Uhr.