BLB Live 2023: Das sind die Bands, die den Marktplatz rocken

Jojo Weber rockt den Marktplatz Bad Berleburg

Ehrlich und handgemacht – so muss Rockmusik sein. Die Jojo Weber Band weiß das und beherrscht nicht nur ihre Instrumente, sondern auch das Spiel mit ihrem Publikum. Mal griffig und schnell, mal getragen und sanft, aber immer emotional. Das ist die Performance dieses in Bad Berleburg bekannt und beliebten Musikers und seiner Mitstreiter, die auch am Donnerstag wieder für großartige Partystimmung auf dem vollen Marktplatz sorgten.

Foto: peter kehrle