BLB Live: So rocken „Alles Andi außer Peter“ den Marktplatz

Bad Berleburg. Akustik-Feuerwerk auf dem Berleburger Marktplatz: Endlich konnte die Band bei BLB Live auftreten. So geht es mit BLB Live weiter.

Bei einem neuen Anlauf hat es nun endlich geklappt: Am Donnerstagabend hat „Alles Andi außer Peter“ den Marktplatz bei „BLB Live“ ihr Akustik-Feuerwerk dargeboten. Nachdem die Siegerländer bereits für einen Auftritt Ende Juni einspringen sollten, wurden sie ebenfalls heimgesucht von einem prominenten Virus.

Trotz lang ersehnter Regenfälle wurden die zahlreichen Zuhörer belohnt mit Classic Rock der 1970er und -80er Jahre der Extraklasse – entweder nah dran am Original oder mit einem ganz individuellen Touch, wie es Andreas Schmidt als eine der vier markanten „AAaP“-Stimmen umschreibt.

Neben Andreas Wabner, passionierter Gitarrist, Sänger und Musiker seit Kindertagen, ist auch das Allround-Talent Peter Helmes seit dem Wechsel auf die Akustik-Schiene seit den Anfängen mit dabei.

Mit Akustik-Gitarre, Percussion-Instrumenten, Mundharmonika und Akkordeon war die Musik von „Alles Andi außer Peter“ typisch „handgemacht“. Foto: Benedict Weinhold / WP

Die drei Musiker sind in der Region kein unbeschriebenes Blatt und rockten als Teil der „Redhair Mountain Devils“ schon sämtliche Bühnen im Umkreis. Seit 2019 komplettiert die Band eine Person, die sich weder „Andi“ noch Peter nennt: Gitarrist und Sänger Matthias Althaus, bekannt von der Cover-Rockband „Zum Horst“.

Songs für die Mehrstimmigkeit

„Bei der Auswahl unserer Songs achten wir immer darauf, dass diese für drei- und vierstimmigen Gesang gut darstellbar sind“, berichtet Andreas Schmidt.

Bei süßer und deftiger Verpflegung begeistert „BLB Live“ Woche für Woche hunderte Zuhörer. Foto: Benedict Weinhold / WP

Schritt für Schritt ziehen die vier Jungs das Publikum auf ihre Zeit mit Songs von Simon & Garfunkel, Prince, Queen, doch auch der trendige Shanty-Hit „Wellerman“ von Nathan Evans erhielt einen ganz individuellen Touch. Natürlich weiß „Alles Andi außer Peter“ auch um die Qualität der deutschen Hits der 70er und 80er Bescheid: Als Geburtstagsständchen rockte Udo Lindenbergs „Dein Ding“ in der Odebornstadt.

Das beliebte wöchentliche Spektakel auf dem Marktplatz wurde in dieser Woche von dem Löschzug I der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg, Perspektive Zukunft und der Dorfjugend Schüllar-Wemlighausen unterstützt – der Jugendförderverein Bad Berleburg konnte auch diese Ausgabe dank der vielen ehrenamtlichen Helfer zu einem bunten Spektakel machen – ein ausdrücklicher Dank gilt dem Modehaus Leber für eine großzügige Unterstützung.

„Wir sind begeistert, dass doch so viele Menschen noch ihren Weg auf den Marktplatz gefunden haben“, freut sich Geschäftsführerin Sandra Janson vom Jugendförderverein. Die Größe der Bühne ist der Band tatsächlich jedoch unwichtig. „Mit so einer kleinen Kombo kannst Du sowohl in Wohnzimmern als auch auf großen Veranstaltungen spielen. Das wichtigste ist, dass das Publikum und wir großen Spaß dabeihaben“, so die Bandmitglieder.

Großes Finale im Visier

Mit einer hervorragenden Resonanz im Rücken zielt der Jugendförderverein in Richtung der Zielgraden von „BLB Live“. Mit den Grandmamas Backside, Meteor und AMPEX stehen am 4. August drei überregionale Hochkaräter auf der Bühne, bevor am Samstag, 6. August, bei der Sommernachtsparty und dem KNAX-Spielfest im Rathausgarten die Sommerferien gebührend verabschiedet werden.

