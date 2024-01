Bleiverbot: Warum Oldtimerfreunde nicht in Panik verfallen

In Arfeld haben die Mitglieder der Youngtimer IG Wittgenstein ihre Werkstatt, wo sie an ihren Autos schrauben.

Wittgenstein Ein mögliches Bleiverbot könnte auch Auswirkungen auf die Restaurierung von alten Autos haben. Das sagen Wittgensteiner zu den Ideen.

Es hat eine grau-blaue Farbe, das Elementsymbol Pb und wird seit Jahren schon heiß diskutiert: Die Rede ist vom Blei, ein toxisches Schwermetall, das auch heute noch in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wird. Ein Bereich ist das Kraftfahrzeughandwerk. Hier wird das Blei vor allem zur historisch korrekten Instandsetzung und Restaurierung von Karosserien, Kühlsystemen sowie der Elektrik eingesetzt. Das könnte bald mit einigen Auflagen verbunden sein, sollte sich der Vorschlag der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) durchsetzen. Die hatte am 12. April 2023 der Europäischen Kommission vorgeschlagen, acht weitere Stoffe ins Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe aufzunehmen (Anhang XIV der Reach-Verordnung). Doch was bedeutet das für die Oldtimer- und Youngtimer-Liebhaber in der Region? Werden Restaurationen und Reparaturen künftig unmöglich?

„Nein“, sagt Harald Krutwig vom AMC Wittgenstein. Zwar wurde das Thema bereits beim Oldtimer-Stammtisch diskutiert, „wir sind aber, glaube ich, alle der Meinung, dass dies ein bisschen überbewertet wird.“ Immerhin gebe es genug Alternativen und Ausnahmen, die eine Restauration auch weiterhin ermöglichen. „Für Perfektionisten könnte dies vielleicht ein Problem darstellen, für die Mehrheit jedoch eher weniger“, stellt der ehemalige Kfz-Meister fest. Sollte Blei in die Liste aufgenommen werden, könnte er nur noch auf dem Markt in Verkehr gebracht oder weiterverwendet werden, „wenn eine Zulassung für eine bestimmte Verwendung erteilt oder zumindest rechtzeitig beantragt wurde“, heißt es hierzu.

Auswirkungen auf historische Sammlungen Laut verschiedenen Medienberichten könnte ein Bleiverbot auch Auswirkungen auf historische Museen und Sammlungen haben. Wie schaut es in Erndtebrück bei Balds historischer Fahrzeugschau aus? „Nach Ansicht unseres stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Weber, der auch selbst bereits eine Vielzahl an Fahrzeugen restauriert hat, sehen wir dem Verbot gelassen entgegen“, teil Arnd Dickel für die Rudolf-Bald-Stiftung Erndtebrück auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Fahrzeuge in der BMW Ausstellung seien alle bereits restauriert, „so dass entsprechende Arbeiten, bei denen Blei bzw. Zinn eingesetzt wird, nicht mehr benötigt werden. Da wir die Fahrzeuge zudem nicht mehr fahren, sind auch keine entsprechenden Kraftstoffzusätze notwendig“, heißt es. „Sowohl für entsprechende Reparaturen als auch für die Kraftstoffe gibt, bzw. wird es zukünftig auch bleifreie Alternativen geben.“ Die von einigen Verbänden angestrebten Ausnahmeregelungen für entsprechende Restaurationsbetriebe wären „allerdings derart hilfreich, dass damit sicherlich die jeweiligen Restaurationskosten für historische Fahrzeuge nicht noch weiter ansteigen würden. Insofern wäre aus unserer Sicht eine klar definierte Ausnahmeregelung hilfreich, die Arbeit entsprechender Firmen und Museen nicht noch weiter zu erschweren bzw. noch teurer zu machen.“

Die Räume der Youngtimer IG Wittgenstein. Foto: Privat

Für bleiverarbeitende Betriebe hieße dies, dass sie sich registrieren und nachweisen müssten, dass es keine gleichwertigen Alternativen gebe. „Der bürokratische Aufwand wäre enorm. Wenn ich ein Ersatzteil nicht bekomme, weil es nicht hergestellt werden darf, kann ich meinen Old- oder Youngtimer am Ende nicht fertigmachen“, sagt Rene Koch, Gründungsmitglied der Youngtimer Interessengemeinschaft (IG) Wittgenstein. Es ist die Leidenschaft für alte Autos – Autos mit Charakter – die die Mitglieder der Youngtimer IG zusammenbringt. Gemeinsame Ausflüge – unter anderem zu Oldtimertreffen, gesellige Abende im Vereinsheim in der Alten Schlosserei in Arfeld oder das Schrauben in der dazugehörigen Werkstatt – das ist es, was die IG ausmacht.

Abwarten, was kommt

Zwar habe man dort noch nicht über den Vorschlag der ECHA diskutiert, unbekannt ist er Koch aber dennoch nicht. „Ich bin kein Experte, sehe aber hierbei vor allem zwei Probleme“, sagt er. „Zum einen können wir nicht abschätzen, was konkret auf uns zu kommt und andererseits ist Blei in vielen Dingen enthalten.“ Und genau dort müsse man erst einmal schauen, ob es überhaupt Alternativen gebe, die weniger gesundheitsschädlich sind. „Sonst greifen hier eh Ausnahmeregelungen.“

2023 fand in Bad Berleburg wieder die Oldtimer-Rallye des AMC Wittgenstein statt. Foto: Hans Peter Kehrle / WP

An sich sei es gut, Stoffe zu verwenden, die weniger gesundheitsschädlich seien, dennoch aber „ist es wichtig, solche Vorschläge auch zu Ende zu denken. Immerhin sind von einer solchen Entscheidung auch viele weiteren Faktoren abhängig! Nicht nur Old- und Youngtimer wären dann davon betroffen.“

Das ist vielleicht für den ein oder anderen im ersten Moment ein Schock - in zwei, drei Jahren jedoch werden die Stoffe, die dann verboten sind, auch mit Ersatzstoffen funktionieren. Harald Krutwig - AMC Wittgenstein

Dass es gewisse Ausnahmen gibt, unter anderem bei der Elektrik, betont auch Krutwig. „Wenn Sie beispielsweise ein älteres Auto haben, haben Sie ja auch Batterien, die bleihaltig sind. Und dafür gibt es noch keine Änderungen“, so der Oldtimer-Liebhaber. „Wenn Sie heute eine 6-Volt-Batterie haben und würden dort in der modernen 6-Volt-Batterie, die es auch gibt, beispielsweise Trockenbatterien einbauen, würde die Elektrik nicht funktionieren. Das ist aber, soweit ich weiß, ausgenommen.“ Erst die jüngeren Autos könnten mit einer modernen Technik arbeiten - und das, so Krutwig werde auf Dauer nicht zu umgehen sein. „Das ist vielleicht für den ein oder anderen im ersten Moment ein Schock - in zwei, drei Jahren jedoch werden die Stoffe, die dann verboten sind, auch mit Ersatzstoffen funktionieren.“

Petition gestartet

Als Beispiel hierfür nennt er die Bremsbeläge. „Die hatten schon vor 20 Jahren ein Bleiverbot erhalten. Das ist so stufenlos übergegangen, dass das nie ein Mensch gemerkt hat, dass die neuere Produktion das gar nicht hat. Und so, denke ich, wird es auch bei Karosserie-Zinn und ähnlichen Sachen sein. Inwieweit das ein Perfektionist akzeptiert oder nicht, wird sich zeigen.“

Jürgen Weber (rechts) vor einem der ersten jemals gebauten BMW Motorräder im Gespräch mit einem Besuch beim Tag der offenen Tür bei Balds historischer Fahrzeugsschau in Erndtebrück. Auch in Erndtebrück sieht man der Diskussion eher gelassen entgegen. Foto: BMW Ausstellung / Wittgenstein

Einer, der das Verbot gern verhindern würde, ist Dr. Ivo Rauch, der hierfür im vergangenen Jahr eine Petition gestartet hatte. Die wurde vom EU-Parlament veröffentlicht: Gefordert wird, „dass die Verwendung von Blei und seinen Legierungen in handwerklichen, kunsthandwerklichen, künstlerischen und restauratorischen Arbeiten an und mit Kulturgütern vom drohenden Verbot [...] ausgenommen wird.“ Die Petition fordert außerdem „eine Ausnahme von dem drohenden Verbot für die Herstellung und das Inverkehrbringen der dafür notwendigen Materialien und Produkte“. Ob die Petition zum Erfolg führt? „Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir wissen ja alle, dass Blei gesundheitsschädigend ist und über kurz oder lang verschwinden muss.“ Noch aber ist nichts entschieden. Noch ist offen, wann oder wie mit dem Vorschlag der ECHA umgegangen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein