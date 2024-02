Blumentöpfe an Bad Berleburgs Goetheplatz geklaut

Bad Berleburg Die Polizei sucht nach Dieben, die zwischen Dienstag und Mittwoch Blumentöpfe aus Messing und Kupfer gestohlen haben.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (7. Februar, 6.30 Uhr) entwendeten unbekannte Tatverdächtige mehrere Blumentöpfe aus Messing und Kupfer im Wert von ca. 400 Euro. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Die Tatorte befinden sich laut Pressemitteilung in der Wilhelm-Sauer-Straße und am Goetheplatz in Bad Berleburg. In beiden Fällen standen die Töpfe jeweils vor den Gebäuden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg unter der Rufnummer 02751 / 909-0 entgegen.

