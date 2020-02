Er habe eine Berühmtheit erlangt, auf die er gerne verzichten würde. So drückte es Rechtsanwalt Thomas Strecker aus, der den 43-jährigen Angeklagten am Donnerstagmorgen am Schöffengericht Bad Berleburg vertrat.

Illegale Feuerwerkskörper in ausländischen Online-Shops bestellt

Bei dem Berleburger wurden im Dezember 2018 im Rahmen einer bundesweiten Böller-Razzia rund 60 Kilo pyrotechnisches Material und sprengfähige Selbstlaborate sichergestellt. Die Feuerwerkskörper soll er in polnischen und tschechischen Online-Shops bestellt haben. Zusätzlich fanden die Bundespolizisten bei der Hausdurchsuchung Amphetamine in Höhe von mehr als 520 Gramm vor – eine Menge, die sechseinhalb Mal so hoch ist wie die gesetzlich geregelte geringe Menge, die maximal drei Konsumeinheiten entspricht.

Weil Beamte des Hauptzollamtes die Pyrotechnik als gefährlich und nicht transportsicher eingestuft hatten, brachten sie es auf einem abgelegenen Feld zum explodieren. „Wäre das Zeug unkontrolliert hochgegangen, dann wäre hier die ganze Häuserzeile in die Luft geflogen“, so ein Sprengmeister damals vor Ort.

Das Schöffengericht Bad Berleburg verurteilte den Angeklagten wegen unerlaubter Einfuhr von explosionsgefährlichen Stoffen sowie mit deren unerlaubten Umgang und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe. Zusätzlich wird dem 43-Jährigen eine Suchtberatung auferlegt und 200 Sozialstunden auferlegt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.