Einkaufen & Schlemmen Bonuspunkt Wittgenstein: Gutscheine an die Gewinner vergeben

Das macht neugierig: Als Bonus zum Bonuspunkt-Gutschein im Wert von je 100 Euro erhielten die Gewinner noch regionale Spezialitäten obendrauf.

Wittgenstein. Die Region wertschätzen sowie den Wittgensteiner Gastronomen und Einzelhändlern und sich selbst etwas Gutes tun – das geht ganz einfach: Mit der Teilnahme am fast schon traditionellen Gewinnspiel, das der Verein Bonuspunkt Wittgenstein anlässlich der jährlichen Aktion „Heimat shoppen“ veranstaltet hat. Verlost wurden zehn Gutscheine mit Bonuspunkten im Wert von je 100 Euro. Sie gingen jetzt an die Gewinner.

Shoppen macht Spaß. Aber unter Corona-Bedingungen kamen viele neue Herausforderungen hinzu. „Umso wichtiger ist es, die heimischen Betriebe zu unterstützen“, findet der Bonuspunkt-Vereinsvorsitzende Jens Schmidt. An seiner Seite waren in diesem Jahr Biggi und Siggi. Die beiden Comicfiguren der Kampagne „Heimat shoppen“ der IHK Siegen touren durch die Region, um die guten Gründe für den Einkauf vor Ort symbolisch erlebbar zu machen. Vorstandsmitglied Karsten Wolter betont: „Gemeinsam wollen wir ein Zeichen setzen: für den Mehrwert durch den Einkauf, den Gastronomie-Besuch und die Begegnungen vor Ort.“ Dabei können die Inhaber einer Bonuspunkt-Karte bei jedem Einsatz punkten. Im September hatten sie zudem die Chance, Punkte im Wert von insgesamt 1000 Euro gutzumachen. Anlässlich der Aktion „Heimat shoppen“ wurde mit jeder Buchung ein Los generiert.

Karten gibt’s bei den Partnerbetrieben

Aus dem Lostopf wurden später per Zufallsgenerator zehn Gewinnerlose gezogen. Bei einem Treffen im Restaurant „Zum Weißen Ross“ in Bad Berleburg wurden den Gewinnern die Gutscheine überreicht. Je einen Bonuspunkt-Gutschein im Wert von 100 Euro erhielten: Inge Stöcker (Gewinnlos: Dorfladen), Marlies Schmidt (Frischemarkt Quitadamo) und Hartmut Scholz (Bäckerei Birkelbach). Die sieben weiteren Gewinner waren nicht anwesend, sie bekommen die Gutscheine per Post zugeschickt. „Als Bonus zum Bonuspunkt-Gutschein erhielten die Gewinner regionale Spezialitäten wie Nudeln, Eier und Wurst aus Wittgenstein.

Die Bonuspunkt-Karte ist in ganz Wittgenstein einsetzbar. Wer sie noch nicht hat: Bei teilnehmenden Partnerbetrieben ist sie für 5 Euro zu haben. Foto: Bonuspunkt Wittgenstein e.V

Wer beim nächsten Mal dabei sein will und noch keine Bonuspunkt-Karte hat, kann diese in allen teilnehmenden Partnerbetrieben für eine Schutzgebühr von 5 Euro erhalten. Dann werden für jeden Einkauf Bonuspunkte auf der Karte gutgeschrieben, dabei zählt: 1 Cent = 1 Punkt. Die Punkte können drei Jahre lang gesammelt oder auch schon beim nächsten Einkauf oder Gastronomie-Besuch wieder eingelöst werden. Die Bonuspunkt-Karte ist in ganz Wittgenstein einsetzbar.

Eine Übersicht über die teilnehmenden Betriebe in Wittgenstein und mehr Informationen im Internet: www.bonuspunkt-wittgenstein.de

