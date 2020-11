Borkenkäfer: Millionenhilfe für Waldbesitzer

Wittgenstein. Die 500 Millionen sollen bundesweit als an Forstbetriebe ausbezahlt werden - wir haben uns in Wittgenstein umgehört.

Die Schäden durch drei Jahre Dürre und den darauf folgenden Borkenkäfer-Befall stellen die privaten Waldbesitzer vor eine große Herausforderung. Da kommt die Nachricht aus Berlin gerade recht.

Hier wird ein Paket mit 700 Millionen Euro geschnürt. 500 Millionen Euro für Maßnahmen zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder, 100 Millionen zur Förderung von klimafreundlichem Bauen mit Holz und weitere 100 Millionen für ein Investitionsprogramm Wald und Holz.

Die 500 Millionen sollen als flächenwirksame Prämie an Forstbetriebe ausbezahlt werden. Dabei sollen Waldbesitzer ihre Verluste nicht im Einzelfall nachweisen müssen.

Großprivatwald

Für den Leiter der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer, Johannes Röhl, ist das Signal, das von diesem Beschluss für Soforthilfen ausgeht, „richtig gut“. Von der Rechtslage her liegt der Forst in der Zuständigkeit der Länder und nicht des Bundes. „Das ist ein Zeichen, dass die Forstpolitik besser abgestimmt wird.“

Allerdings gießt der Forstdirektor, der den größten Privatwaldbetrieb in NRW leitet, auch Wasser in den Wein, weil die Europäische Union streng über die Märkte und auch den Wettbewerb auf dem europäischen Holzmarkt wacht. Sie will Subventionierungen verhindern, die der Wirtschaft eines Landes Vorteile gegenüber anderen Mitgliedsstaaten ermöglicht.

EU-Regelungen

Röhl nennt die De-minimis-Beihilfe-Regelung. Die deckelt alle Beihilfen auf einen Maximalbetrag. In diesem Fall dürften die Gelder für Forstbetriebe über drei Jahre nicht mehr als insgesamt 200.000 Euro betragen.

Auch ein Betrieb von über 13.000 Hektar wie jener der Familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg bekommt also nicht die theoretischen 1,3 Millionen Euro, sondern nur 67.500 Euro pro Jahr. Röhl macht eine Beispielrechnung auf: Aktuell arbeiten sechs Harvester auf den Flächen der Rentkammer und ernten pro Tag maximal 1500 Festmeter. Bei Kosten von rund 30.000 Euro pro Tag könnten also etwas mehr als zwei Tage Forstarbeiten mit dem Jahresbetrag der Beihilfe abgedeckt werden.

Die Wirkung der Beihilfe nimmt also mit der Größe des Betriebes ab. „Für große und mittlere Forstbetriebe liegt er unterhalb der Nachweisgrenze“, formuliert Röhl die Lage. Bei den kleineren Waldbauern mit beispielsweise 100 Hektar sehe das anders aus.

Staatliches Forstamt

Manfred Gertz, der Leiter des Regionalforstamts Siegen-Wittgenstein, hält sich mit Einschätzungen zu den politisch verhandelten Sofortmaßnahmen noch zurück. Bislang sind die Details noch nicht von Bund und Ländern kommuniziert.

Aber es seien durch das Land NRW ja bereits einige Sofortmaßnahmen an gelaufen. „Das muss alles durch einen Flaschenhals“, berichtet Gertz und betont, dass man den Waldbesitzern, so gut es gehe, Unterstützung anbiete. „Wir haben inzwischen rund fünf Millionen Euro beantragt und einen Großteil bereits ausgezahlt“, sagt der Forstamtsleiter.

Gertz berichtet davon, dass die Aufarbeitungsbeihilfe von fünf auf acht Euro je Festmeter angehoben worden sei. Bei Kosten von 17 bis 20 Euro je Festmeter ist das eine wichtige Komponente – auch wenn der Holzpreis zwischenzeitlich um drei Euro gesunken sei, habe die Erhöhung das auffangen können.

Außerdem sei die Höchstgrenze je Antragsteller von 30.000 auf 50.000 Euro angehoben worden. Speziell kleinere und mittlere Forstbetriebe profitieren davon. Forstbetriebsgemeinschaften oder Genossenschaften könnten zudem je angefangenem Hektar weitere 1500 Euro beantragen.