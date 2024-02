Brand bei Mofa-Reparatur: 25.000 Euro Schaden

Fischelbach Bei Reparaturarbeiten eines Mofas im Keller eines Einfamilienhauses in Fischelbach kam es am Samstag zu einem Feuer. Die Feuerwehr rückte an.

Im Rahmen von privaten Reparaturarbeiten an einem Mofa im Keller eines Einfamilienhauses im Bereich der Fischelbacher Straße in Fischelbach, kam es zu einem Brandgeschehen. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden.

Glücklicherweise, so die Polizei, wurde durch den Brand in dem Keller niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Fischelbacher Straße (L718) musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr in das Haus zurückkehren.

