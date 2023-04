In Wittgenstein brennen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die traditionellen Osterfeuer, so wie hier in Dotzlar.

Fotostrecke Brauchtum: So brennen die Osterfeuer in Wittgenstein

Wittgenstein feiert Ostern - und wohl auch den Wegfall aller Corona-Beschränklungen. Hier gibt es ein paar Impressionen.

Darauf haben viele Dorfjugenden, Burschenschaften und andere Vereine in Wittgensteins Ortschaften gewartet: Mit Einbruch der Dunkelheit wurden am Samstag viele Osterfeuer entzündet. So wie hier in Dotzlar kamen viele Besucher, um nicht nur das Osterfest, sondern nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen auch in ganz traditioneller Weise mit einander die Frühlings-Sonnenwende zu feiern. Ein Paar weitere Fotos haben wir auf unserer Internetseite unter www.wp.de/wittgenstein zusammengestellt. Schicken Sie uns ihre Fotos, wir aktualisieren die Fotostrecke!

In Wittgenstein brennen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die traditionellen Osterfeuer, so wie hier in Dotzlar

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brennen in Wittgenstein vielerorts die Osterfeuer so wie hier in Rückershausen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brennen in Wittgenstein vielerorts die Osterfeuer so wie hier in Rückershausen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brennen in Wittgenstein vielerorts die Osterfeuer so wie hier Schwarzenau.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brennen in Wittgenstein vielerorts die Osterfeuer so wie hier Balde-Melbach.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brennen in Wittgenstein vielerorts die Osterfeuer so wie hier in Rückershausen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brennen in Wittgenstein vielerorts die Osterfeuer so wie hier in Birkefehl.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brennen in Wittgenstein vielerorts die Osterfeuer so wie hier in Wemlighausen.

