Breidenstein: Tödlicher Verkehrsunfall im Hinterland

Bad Laasphe/Breidenstein. Ein 81-Jähriger Pkw-Fahrer hat die Kollision mit dem Wagen eines 18-jährigen nicht überlebt.

Ein 81-Jähriger aus Breidenbach wurd ebei einem Verkehrsunfall in Breidenstein getötet.

Der Mann befuhrt am Freitagabend gegen 19 Uhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 253 aus Breidenbach in Richtung Breidenstein. Er hatte die Absicht, an der Einmündung Boxbachstraße nach links in Richtung Wiesenbach abzubiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommenden Auto eines 18-Jährigen aus Angelburg. Der 18-jährige hätte Vorfahrt gehabt. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden PKW. Beide Insassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Dort verstarb der 81-Jährige an den Folgen. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt. Mit der Klärung des Sachverhaltes wurde ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.