Brotmarkt in Bad Berleburg: Beliebtes Erntedankfest zieht um

Bad Berleburg. Im Oktober findet der Berleburger Brotmarkt statt – diesmal jedoch nicht am Marktplatz. Parallel wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Im Oktober wird traditionell Erntedank gefeiert – so auch in Bad Berleburg. Am Sonntag, 1. Oktober 2023 findet von 11.30 bis 18 Uhr der beliebte Brotmarkt mit Erntedankfest statt. Aufgrund der Baumaßnahme am Marktplatz zieht die herbstliche Veranstaltung in diesem Jahr in den Rathausgarten um. Ergänzt wird das bunte Treiben von den heimischen Händlern des Regio-Marktes. Die Veranstalter-Gemeinschaft setzt sich aus einem bewährten Team zusammen: Heimatverein „Landwirtschaft und Brauchtum“, Landjugend Wittgenstein, Jugendförderverein und BLB-Tourismus GmbH. Gemeinsam haben die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet und laden zu einem Herbstausflug ins Naturparadies ein.

Eröffnet wird der Brotmarkt traditionell um 10.30 Uhr mit einem Erntedank-Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde in der Stadtkirche. Im Anschluss daran beginnen der Getränkeausschank und der Verkauf von Waren und Speisen auf dem Marktgelände im Rathausgarten.

Erntewagen wieder ein Blickfang

Die geschmückten Erntewagen sind sicherlich auch diesmal ein optischer Blickfang des Festes. Die Landjugend Wittgenstein, die Dorfjugend Berghausen und die Dorfjugend Schüllar-Wemlighausen putzen ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge heraus und schmücken Traktoren sowie Anhänger mit Gemüse, Getreide und weiteren Bodenschätzen. Mit Liebe zum Detail und kreativen Ideen verwandeln sie die Wagen in herbstliche Kunstwerke.

Eine dreiköpfige Jury wird die Erntewagen anhand eines Kriterienkataloges bewerten und anschließend prämieren. Dank zahlreicher Sponsoren bekommen in diesem Jahr alle drei Teilnehmergruppen jeweils 400,- Euro. Das Siegerteam darf zusätzlich einen Wanderpokal und 50 Liter Bier mit nach Hause nehmen. Die Bekanntgabe der Gewinner ist für 14 Uhr geplant, danach starten die Land- und Dorfjugenden zu ihrer traditionellen Tour über die Dörfer.

Brotmarkt in Bad Berleburg

Eigens für den Brotmarkt feuern einige Backhausgemeinschaften ihre Öfen. Sie backen mit Herz und Hand und verkaufen ihre duftenden, knusprigen Waren auf dem Markt. In diesem Jahr haben folgende „Hobbybäcker“ ihre Teilnahme schon zugesagt: Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg sowie Heimatverein Elsoff und die Backhausgemeinschaften aus Berghausen und Wunderthausen.

Erweitert wird das Ganze mit den Produkten der heimischen Händler des Regio-Marktes. Das Motto „Heimat schmecken“ ist dabei Programm. Das Angebot versteht sich als Schaufenster der Direktvermarkter, die ihre Produkte zum Kauf, aber auch zum direkten Verzehr anbieten können. Der Regio-Markt war in den vergangenen Monaten in verschiedenen Dörfern zu Gast und macht nun auch Station in der Kernstadt. Das Bürgerbüro öffnet diesmal auch sonntags seine städtischen Türen; ebenso lädt die Stadtbücherei zum Lesebummel ein. Das Team des Naturpark-Zentrums ist ebenfalls mit einer mobilen Tourist-Information im Rathausgarten dabei.

Ein Markt für die ganze Familie

Der Brotmarkt und das Erntedankfest leben von den bunten Aktionen und Angeboten für die ganze Familie. Die alte Kunst des Besenbindens wird von den Birkefehler Heimatfreunden vorgestellt und erklärt. Auch die Seildreher aus Berghausen werden die Zuschauer mit dem alten Handwerk begeistern und zum Mitmachen animieren. Motorsägenkünstler Torben Adler ist mit seinen Holz-Skulpturen vor Ort.

Brotmarkt in Bad Berleburg

Besonders die kleinen Besucher kommen voll und ganz auf ihre Kosten – für sie gibt es unweit des Spielplatzes im Rathausgarten ein ganzes „Kinderareal“. Dort lädt u.a. die „Extra-Zeit“ der freien ev. Gemeinde zum herbstlichen Basteln, Stockbrot und Armbrustschießen ein. Das Unternehmen „57 Wasser“ kooperiert erneut mit dem Waldorfkindergarten „Sonnenblume“ aus Wemlighausen sowie einem Siegener Kreativladen – angeboten werden weitere Bastel-Stationen und leckere Schorle. Ein Kinderkarussell dreht seine Runden, beim Kinderschminken wird mit viel Farbe gearbeitet und die Hüpfburg lädt zum Springen ein.

Verkaufsoffener Sonntag

Ergänzend zum Marktprogramm werden auch die Bad Berleburger Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen. Der Rat der Stadt Bad Berleburg hat dem Antrag des Vereins „Bad Berleburg – Markt und Tourismus e.V.“ zugestimmt und damit die Weichen für die Sonntagsöffnung zum Brotmarkt gestellt. Laut Beschlussvorlage der Stadt dürfen Verkaufsstellen in den folgenden Bereichen von 13 bis 18 Uhr öffnen:

• Poststraße ab Hausnummer 17a bis 61

• Unterm Höllscheid, ab Kreuzung Bismarckstraße/Schulstraße bis Abzweig Graf-Casimir-Straße

• Bahnhofstraße, ab Abzweig Graf-Casimir-Straße bis Abzweig Poststraße

• Bismarckstraße, ab Kreuzung Schulstraße/ Unterm Höllscheid bis Einmündung Poststraße

• Graf-Casimir-Straße, ab Abzweig Unterm Höllscheid bis Graf-Casimir-Straße 12

• Wilhelm-Sauer-Straße

• Sählingstraße Hausnummer 1 bis 1a

Geplante Straßensperrungen

Die Veranstalter-Gemeinschaft informiert alle Anwohner und Bürger über die geplanten Straßensperrungen. Der Markt findet am Sonntag, 1. Oktober 2023, im Bad Berleburger Rathausgarten statt. Im Stadtzentrum ist in der Zeit von 7 bis 20 Uhr die Poststraße in Teilen gesperrt – und zwar ab Nordkreisel bis zur Kreuzung Graf-Casimir-Straße. Die Straße „Mühlwiese“ ist nur als Einbahnstraße befahrbar. Alle Anwohner, die ihr Fahrzeug am Markttag benötigen, sollten ihr Auto außerhalb des Veranstaltungsgeländes parken und vor allem die Parkbuchten freihalten. In diesen Bereichen sind teilweise Marktstände vorgesehen. Die Veranstalter-Gemeinschaft bittet alle betroffenen Anwohner um Verständnis und hofft auf einen reibungslosen Ablauf.

