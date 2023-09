Brotmarkt in Bad Berleburg: Teilweise Sperrung in Innenstadt

Für den Brotmarkt am 1. Oktober müssen einige Straßen in der Innenstadt gesperrt werden. Darauf müssen sich Anwohner und Besucher einstellen.

Bad Berleburg. Für den Brotmarkt am 1. Oktober müssen einige Straßen in der Innenstadt gesperrt werden. Darauf müssen sich Anwohner und Besucher einstellen.

Die Veranstalter-Gemeinschaft des Bad Berleburger Brotmarktes informiert alle Anwohner und Bürger über die geplanten Straßensperrungen: Der Markt findet am Sonntag, 1. Oktober 2023, im Bad Berleburger Rathausgarten statt.

Im Stadtzentrum ist in der Zeit von 7 bis 20 Uhr die Poststraße in Teilen gesperrt – und zwar ab Nordkreisel bis zur Kreuzung Graf-Casimir-Straße. Die Straße „Mühlwiese“ ist nur als Einbahnstraße befahrbar. Alle Anwohner, die ihr Fahrzeug am Markttag benötigen, sollten ihr Auto außerhalb des Veranstaltungsgeländes parken und vor allem die Parkbuchten freihalten. In diesen Bereichen sind teilweise Marktstände vorgesehen. Die Veranstalter-Gemeinschaft bittet alle betroffenen Anwohner um Verständnis und hofft auf einen reibungslosen Ablauf

