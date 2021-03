Corona Brückenapotheke in Erndtebrück testet auch auf Covid-19

Erndtebrück. In Erndtebrück kann man sich auch in der Brückenapotheke testen lassen. Terminbuchung ist online möglich.

Seit dieser Woche bietet die Teststation in der Brücken-Apotheke den einmal pro Woche kostenlosen Antigen-Schnelltest auf SARS-CoV-2 über einen Nasenabstrich an. Bereits nach 20 Minuten wird das Testergebnis per mail übermittelt. Die Terminbuchung soll möglichst online, z.B. über den QR Code erfolgen, der unter anderem auf der Facebook-Seite der Apotheke zu finden ist.

Anke Fuchs-Dreisbach zu Besuch

Die Teststelle befindet sich zwischen Apotheke und dem ehem. Schleckermarkt. Auch die Landtagsabgeordnete Frau Anke Fuchs-Dreisbach hat jetzt dieses Testzentrum in Erndtebrück besucht. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Im munteren Gespräch konnten wir einige Anregungen, aber auch Hinweise, wo in der Praxis der Schuh drückt, mit auf den Weg nach Düsseldorf geben. So wie wir haben viele Kollegen neben dem Apothekenbetrieb kreative Lösungen gefunden, der Bevölkerung unkomplizierte Schnelltests auf Covid 19 anzubieten. Damit leisten die Apotheken einen weiteren wirksamen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie“, teilt das Apotheken-Team auf Facebook mit.