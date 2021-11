Bürgerbüro Bad Laasphe führt Dienstleistungs-Donnerstag ein

So haben auch Bürger, die in ihrer Mittagspause etwas im Bürgerbüro erledigen wollen, die Möglichkeit, donnerstags ohne Termin vorbeizukommen.

Bad Laasphe. Die Stadtverwaltung Bad Laasphe führt ab sofort ihren Dienstleistungsdonnerstag wieder ein. Das bedeutet, dass das Bürgerbüro donnerstags in der Zeit von 7 bis 17.30 Uhr durchgehend geöffnet ist.

So haben auch Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer Mittagspause etwas im Bürgerbüro erledigen wollen, die Möglichkeit, donnerstags dort ohne Termin vorbeizukommen. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie waren die Rathaustüren über Mittag von 12 bis 13.30 Uhr geschlossen gewesen. Für Anliegen in dieser Zeit musste man einen Termin vereinbaren. Das fällt nun donnerstags, also an dem Tag in der Woche, an dem das Rathaus eh länger geöffnet hat, weg. Für die anderen Tage bleibt die Regelung bestehen. Somit gelten für das Bürgerbüro ab sofort folgende Öffnungszeiten:

•Montag bis Mittwoch: 7 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr

•Donnerstag: 7 bis 17.30 Uhr

•Freitag: 7 bis 12 Uhr Die anderen Abteilungen im Rathaus sind zu folgenden Zeiten geöffnet:

•Montag bis Mittwoch: 8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr

•Donnerstag: 8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr

•Freitag: 8.30 bis 12 Uhr Sprechzeiten außerhalb dieser Öffnungszeiten sind grundsätzlich möglich. Die Kontaktdaten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Terminvereinbarung finden sich auf der Homepage der Stadtverwaltung unter „Ansprechpartner“ (https://www.stadt-badlaasphe.de/ansprechpartner.html).

