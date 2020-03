Der Bürgerbusverein Erndtebrück denkt nach über weitere Einschränkungen im Fahrplan. Konkret im Visier hat der Vereinsvorstand die Touren am Nachmittag: Hier überlege man, „das Angebot nicht mehr so großzügig“ zu fahren, so der 1. Vorsitzende Gerrit Hackbarth im Gespräch mit unserer Redaktion. Unterdessen werden weiterhin neue Fahrer gesucht.

Das Fahrgast-Aufkommen

Aktuell liege das Haupt-Fahrgastaufkommen ganz klar im Vormittag, wenn zum Beispiel Seniorinnen und Senioren den Bürgerbus für ihre Touren zum Einkaufen nutzen, berichtete Hackbarth am Mittwochabend auf der Jahreshauptversammlung. Dem gegenüber habe etwa die Zahl der Migranten unter den Fahrgästen abgenommen, die in der Vergangenheit oft etwa vom Versuchsgut über die Hauptmühle aus in Richtung Kernort unterwegs gewesen seien. Insgesamt habe der Bürgerbus-Verein 2019 rund 9300 Fahrgäste gezählt – rund 1000 weniger als noch im Jahr davor. Der Vorstand werde aber jetzt noch die Fahrgastzahlen im Frühjahr 2020 abwarten, um dann in Sachen Fahrplan eine Entscheidung zu treffen.

Die Fahrplan-Anpassungen

Mitte 2019 war der Fahrplan bereits geringfügig angepasst worden: Mit der Danziger Straße und dem Friedhof Steinseifen werden zwei Ziele nur noch „bei Bedarf“ angefahren. Die Tour zum Versuchsgut war bereits eine „Bedarfsfahrt“. Alle drei Maßnahmen zusammen hätten ungefähr 2200 Fahrkilometer weniger und damit auch weniger Spritverbrauch mit einer Einsparung von rund 300 Liter Diesel ausgemacht, zog der Verein im Dezember 2019 eine erste Jahresbilanz.

Die Fahrer-Suche

Für den laufenden Betrieb sucht der Bürgerbusverein weiterhin neue Fahrer. Jeder Zuwachs im Team bedeute eine Entlastung für die anderen, erläutert Hackbarth. Derzeit teilten sich 13 Fahrer die rund 40 Fahrten pro Monat, seien im Schnitt drei- bis viermal einen kompletten Tag lang unterwegs. Pro Tag legt der Bürgerbus ungefähr 180 Kilometer zurück. Was Vorsitzender Hackbarth bedauert: „Wir haben jetzt leider keine Dame mehr im Team.“ Denn: Angelika Stöcker aus Schameder war Ende 2019 nach zehn Jahren als Fahrerin im Einsatz im November ausgestiegen.

Der Fahrdienst-Leiter

Als Fahrdienst-Leiter fungierte bislang kommissarisch Peter Herling. Er übernimmt das Amt aber nun auch formell, nachdem ihn die Vereinsmitglieder auf der Versammlung bei einer Enthaltung wählten. Herling ist seit 2015 als Fahrer aktiv.

Die Finanz-Situation

Unter dem Strich ist der Verein finanziell gut aufgestellt – das machte Kassenführerin Renate Theiler deutlich. Sie sprach von einem leichten Minus 2019 von rund 265 Euro gegenüber 2018 und einem Guthaben von rund 34.000 Euro.

Der 15. Geburtstag

Im Oktober 2005 wurde der Verein gegründet, ist also immerhin schon 15 Jahre alt. Wird das 2020 womöglich noch gefeiert? Groß offenbar nicht: „Wir fahren am 19. September nach Bad Laasphe“, kündigt Gerrit Hackbarth an – denn dort sei der Bürgerbus mittlerweile 20 Jahre unterwegs. „Und das würden wir in Erndtebrück dann auch feiern, wenn wir die Jahre voll haben.“