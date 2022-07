Bürgerbusverein Erndtebrück muss Fahrpreise anpassen

Erndtebrück. Schlechte Nachrichten für Nutzer des Bürgerbusses. Die Fahrten werden teurer. Wir haben die Preise und die Gründe für die Steigerung.

Aufgrund der aktuellen Situation mit den hohen Dieselpreisen und den gesunkenen Fahrgastzahlen sieht sich der Verein nach gründlicher Bewertung gezwungen, die Fahrpreise ab dem 1. Oktober 2022 anzupassen. Dies haben die benachbarten Vereine in Bad Laasphe und Kreuztal in diesem dieses Jahr ebenfalls bereits getan.

Die Maßnahme soll den finanziellen Betrieb für die Zukunft sicherstellen. Viele Fahrgäste scheinen schon jetzt durchaus Verständnis für die Maßnahme zu haben; das Fahrpersonal wurde schon oft gefragt, ob die Preise denn aufgrund der schwierigen Situation nicht erhöht werden. Das sei doch eigentlich angebracht.

Bislang immer stabile Preise

Der Bürgerbusverein Erndtebrück betreibt seit 2006 mittlerweile das dritte Fahrzeug. Der Bus fährt in der Kerngemeinde und bindet die Ortsteile Röspe, Birkelbach und Womelsdorf an. Mehr als 120.000 Fahrgäste konnten in dieser Zeit sicher und meist pünktlich transportiert werden. In der gesamten Zeit wurden die Fahrpreise für Fahrten in den Kommunen bzw. zwischen den Kommunen stabil gehalten.

Das sind die neuen Tarife

Auf Beschluss des Vereinsvorstands gelten ab dem 1. Oktober folgende Fahrpreise:

Innerhalb der Ortschaften

• Einzelfahrt (Farbe GRÜN) 1,50 EURO (bisher 1,00)

• Zehnerkarte (Farbe BLAU) 12,00 EURO (bisher 8,00)

• verbilligte Einzelfahrt für Kinder von 6 – 13 Jahren (Farbe BLAU) 1,20 EURO (bisher 0,80)

Zwischen den Ortschaften

• Einzelfahrt (Farbe GELB) 2,00 EURO (bisher 1,50)

• Zehnerkarte (Farbe ROT) 17,00 EURO (bisher 12,00)

• verbilligte Einzelfahrt für Kinder von 6 – 13 Jahren (Farbe ROT) 1,70 EURO (bisher 1,20)

Neuer Fahrplan kommt zum Jahreswechsel

Der Vereinsvorstand hat in seiner letzten Sitzung zusätzlich beschlossen, zum Jahreswechsel einen neuen Fahrplan zu installieren. In den letzten Jahren wurden immer wieder Haltestellen, die nur selten angefahren werden, als Bedarfshaltestellen ausgewiesen. Fahrgäste, die von dort abgeholt werden wollen, melden sich telefonisch beim Fahrpersonal und werden dann bedient. Dieses Verfahren erspart Spritkosten und unnötige Fahrten zu Haltestellen, an denen nur selten Fahrgäste warten.

Untersuchung der Routen und des Fahrgastaufkommens läuft

Zurzeit wird der Fahrplan untersucht und bewertet, welche Fahrrouten stärker genutzt werden als andere. Es kann zu Änderungen in der Reihenfolge der Routen im Fahrplan kommen oder in der Häufigkeit, in der der Bus verschiedene Routen fährt bzw. Haltestellen anfährt. Die Auswertung ist aber noch nicht abgeschlossen. Deswegen können auch noch keine konkreten Aussagen getroffen werden. Anschließend muss der Vorschlag durch verschiedene Instanzen bis zur Bezirksregierung Arnsberg genehmigt werden. Der endgültig genehmigte Fahrplan wird zeitnah bekannt gegeben.

Für weitere Infos: siehe www.buergerbus-erndtebrueck.de.

