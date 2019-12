Erndtebrück. Ohne Stichwahl: Die Erndtebrücker Sozialdemokraten nominieren Henning Gronau einstimmig als ihren Kandidaten für den Herbst 2020.

Bürgermeister-Wahl: SPD Erndtebrück setzt auf Amtsinhaber

Die Edergemeinde hat sich toll entwickelt in den vergangenen Jahren – da waren sich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Erndtebrück einig. Deshalb gab es nun kurz vor dem Jahreswechsel auch ein einstimmiges Votum dafür, dass Henning Gronau im nächsten Jahr wieder Bürgermeister werden soll.

Ortsverein lobt tolle Arbeit

„Henning hat eine tolle Arbeit gemacht in den letzten Jahren – und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass das auch unsere Bürgerinnen und Bürger so einschätzen“, so Ortsvereinsvorsitzender Michael Rothenpieler. Im Neubaugebiet hätten viele junge Familien ein Zuhause gefunden, jedes Dorf habe bald schnelles Internet, in der Kuhlmann-Siedlung entstünden neue Wohnungen und zahlreiche andere Projekte seien in der Umsetzung.

Auch Heiko Becker, der als Vorsitzender der SPD in Siegen-Wittgenstein vor Ort war, formulierte seine Freude über die erneute Nominierung Gronaus: „Wir können froh sein, dass wir vor einigen Jahren mit Henning einen jungen und dazu sehr qualifizierten Bürgermeister gewonnen haben. Du bringst Erfahrung aus Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung mit und hast einen Draht zu den Menschen. Ich weiß aus dem Kreis, wie sehr Deine Arbeit geschätzt wird.“

Wählen schon ab 16

Henning Gronau bedankte sich abschließend für den Rückenwind und das Vertrauen: „Wir haben in den letzten Jahren vieles bewegt – diesen Weg wollen wir weitergehen. Dabei laden wir jeden herzlich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese starke Unterstützung von Euch seit 2015 erhalte. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken“, so der frisch gekürte Kandidat.

Die Bürgermeister-Wahl wird am 13. September 2020 gemeinsam mit den NRW-Kommunalwahlen stattfinden. Dabei können auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Für Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte soll es allerdings keine Stichwahlen mehr geben.